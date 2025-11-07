search icon



剛熱身！日本最大科技基金：AI股票未處於泡沫階段 還有進一步上漲空間

鉅亨網編譯陳韋廷



日本最大科技基金、野村資產管理旗下 Japan Information Electronics 股票基金最新表示，AI 股票不存在泡沫，仍有進一步上漲空間。

cover image of news article
剛熱身！日本最大科技基金：AI股票未處於泡沫階段 還有進一步上漲空間（圖：Shutterstock）

Japan Information Electronics 首席投資組合經理 Yasuyuki Fukuda 指出，當前 AI 市「剛剛進入第二個發展階段」，尚未觸及泡沫臨界點。


數據顯示，Japan Information Electronics 今年以來總回報率已達 49%(含股息)，遠高於同期標普 Topix 指數 22% 以及 Topix 電器指數 30% 表現，甚至跑贏美國那斯達克綜合指數

Fukuda 表示，這與 25 年前網路泡沫時期截然不同。當年投資多集中於無獲利、無現金流的新創電信網路公司，融資脆弱性最終引發崩盤，如今 AI 投資由 Meta、谷歌、亞馬遜等資金雄厚的科技巨頭主導，基礎設施投入更永續。

他認為，資料中心與雲端運算基礎設施的投資僅是 AI 浪潮的「第一幕」，下一波成長將由電信、電力等傳統基礎設施企業加碼資本開支驅動。這些企業為支撐 AI 算力需求，正加速佈局網路擴容與能源供應，可望成為後續市場的重要推手。

Fukuda 的表現反映出日本市場對 AI 長期價值的信心。儘管全球對 AI 估值存在爭議，但 Fukuda 管理的基金透過押注 AI 相關科技股，今年來斬獲顯著超額收益，且基於巨頭主導的更穩健投資模式，認為 AI 股票仍有上行空間

Japan Information Electronics科技基金AI泡沫科技巨頭資本支出

