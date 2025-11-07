鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 13:40

‌





日本最大科技基金、野村資產管理旗下 Japan Information Electronics 股票基金最新表示，AI 股票不存在泡沫，仍有進一步上漲空間。

剛熱身！日本最大科技基金：AI股票未處於泡沫階段 還有進一步上漲空間（圖：Shutterstock）

Japan Information Electronics 首席投資組合經理 Yasuyuki Fukuda 指出，當前 AI 市「剛剛進入第二個發展階段」，尚未觸及泡沫臨界點。

‌



數據顯示，Japan Information Electronics 今年以來總回報率已達 49%(含股息)，遠高於同期標普 Topix 指數 22% 以及 Topix 電器指數 30% 表現，甚至跑贏美國那斯達克綜合指數。

Fukuda 表示，這與 25 年前網路泡沫時期截然不同。當年投資多集中於無獲利、無現金流的新創電信網路公司，融資脆弱性最終引發崩盤，如今 AI 投資由 Meta、谷歌、亞馬遜等資金雄厚的科技巨頭主導，基礎設施投入更永續。

他認為，資料中心與雲端運算基礎設施的投資僅是 AI 浪潮的「第一幕」，下一波成長將由電信、電力等傳統基礎設施企業加碼資本開支驅動。這些企業為支撐 AI 算力需求，正加速佈局網路擴容與能源供應，可望成為後續市場的重要推手。