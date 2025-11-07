黃仁勳下午來台 首站訪台積電台南廠 明再與張忠謀同台
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在明日舉辦年度運動會，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也預計一同參與，根據班機時間，黃仁勳將在今日下午抵台，降落地點為台南，降落後也預計參訪台積電位於台南的 3 奈米廠，明日再出席台積電運動會，與創辦人張忠謀同台。
黃仁勳近期行程滿檔，上周才赴南韓參與 APEC，並與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣大啖炸雞與啤酒，此次則再度從巴黎勒布爾熱機場直飛台南，並在明日參與台積電運動會，彰顯輝達與台積電的深厚合作關係。
黃仁勳今年已來台多次，包括來台參加公司尾牙、台北國際電腦展，並在 8 月 22 日旋風來台與台積電確認晶片設計定案狀況，並在台積電內部發表演講，此次則是第四度來台。
台積電運動會眾星雲集，包括台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳等，去年眾多老台積人如聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行、宏碁董事長陳俊聖也都出席，外界也關注此次眾人在運動會中的互動。
