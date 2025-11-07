黃仁勳下午來台 首站訪台積電台南廠 明再與張忠謀同台

黃仁勳近期行程滿檔，上周才赴南韓參與 APEC，並與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣大啖炸雞與啤酒，此次則再度從巴黎勒布爾熱機場直飛台南，並在明日參與台積電運動會，彰顯輝達與台積電的深厚合作關係。

黃仁勳今年已來台多次，包括來台參加公司尾牙、台北國際電腦展，並在 8 月 22 日旋風來台與台積電確認晶片設計定案狀況，並在台積電內部發表演講，此次則是第四度來台。