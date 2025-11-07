鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 09:55

全球 AI 競賽在今年秋季步入白熱化階段，年初中國 DeepSeek 實驗室推出的高效大型語言模型引發矽谷震動，性能媲美頂尖系統，成本卻遠低於同行，更觸發美國政界對技術主導權流失的警覺。在此背景下，輝達執行長黃仁勳近日在《金融時報》AI 未來峰會上更罕見發出尖銳警告稱「中國將贏得 AI 競賽」。

美AI霸權要涼？黃仁勳警告震動矽谷：監管碎片化+能源成本逼瘋AI企業（圖：Shutterstock）

這一表態直指美國本土監管生態的深層矛盾。拜登政府後期雖透過《國家 AI 倡議法案》及對中晶片出口管制構築防線，但國會兩黨分歧令全面聯邦立法陷入僵局，轉而由各州掀起「填空式」立法浪潮。

根據國家州議會會議 2025 年中期報告，全美 50 州及領地已提出 260 多項 AI 法案，22 項生效，50 項待審。州議員以 DeepSeek 突破為例，稱其暴露美國算力訓練成本弱點，遂推動本地化監管，防範演算法偏見、資料外洩等風險。

但在黃仁勳看來，這反而形成「50 套新規」的合規迷宮，企業需逐州制定策略，行政與法務負擔劇增，更削弱美國在全球 AI 治理標準中的話語權。

州級法規的多元與嚴苛性也加深焦慮。今年 9 月，加州簽署的《前沿人工智慧透明法案》要求，訓練算力超 10²⁶ FLOPs 或成本過億的「涵蓋模型」企業，發布前須提交資料來源、演算法架構及風險矩陣等透明報告，並接受州認證機構審計，違規最高罰全球年收入 1%，還可能導致產品禁售。這對輝達 Blackwell GPU 生態衝擊顯著，下游開發者因審計延誤而延後訓練，直接影響晶片出貨量。

紐約州 6 月通過的《人工智慧消費者保護法案》聚焦高風險 AI 的歧視評估，華爾街機構每年法遵支出或增加 15%-25%；科羅拉多州也以「開發者責任模式」要求高風險 AI 提交技術文件、通知受影響用戶並提供複核管道，跨州企業需應對多重規則，每年法遵成本飆升至數千萬美元；伊利諾州 8 月更推出《心理健康 AI 監管法案》，禁止未經許可的 AI 心理諮商服務，要求專業監督與臨床驗證，波及教育、客服等領域，增加開發複雜度。

除監管碎片化外，能源成本與地緣競爭雙重夾擊更令黃仁勳憂心。AI 訓練耗電堪比中型城市每周用電量，加州要求披露碳排放並繳納「氣候恢復費」，科羅拉多對高風險 AI 增設環境評估，伊利諾伊則推動本地化伺服器部署。反觀中國，多地政府為科技巨頭資料中心提供補貼，電力成本僅 0.056 美元 / 千瓦時 (加州約 0.21 美元)，既彌補晶片能效差距，更助推 AI 集群「並跑」。

DeepSeek 已將 OpenAI 等領先優勢從「代差」縮減至「月差」，其訓練成本僅為競品三分之一。美國各州內耗不僅蠶食資源，更為中國「彎道超車」創造機會，矽谷開發者疲於應付審計，中國實驗室卻可專注技術突破。輝達雖市值 5 兆，但中國市場貢獻 18% 營收，若監管與出口管制疊加，供應鏈重塑難免。