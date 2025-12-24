〈台股開盤〉平安夜量縮再向歷史高點靠攏 台積電重現1500元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美股四大指數全數收紅，輝達 (NVDA-US) 漲逾 3%，台積電 ADR(TSM-US) 也漲逾 1%，帶動今 (24) 日耶誕節前夕的台股持續走揚，早盤以 28383.61 點開高，盤中漲逾百點，最高漲至 28486.38 點，挑戰前高 28568.02 點，預估成交量 3600 億元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 以 1495 元開高，盤中最高漲至 1500 元，漲幅約 0.67%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 於平盤附近遊走。另外，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 也都走揚。
受到礦廠供應中冠，銅價持續噴漲，銅價首度突破每噸 1.2 萬美元，再度改寫歷史新高，帶動線纜族群今天漲勢凌厲，華新 (1605-TW) 漲逾半根停板，華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW)、億泰 (1616-TW) 漲逾 2%。
光學類股今天在大立光 (3008-TW) 領軍下紛紛上揚，大立光漲逾 4%，揚明光 (3504-TW) 漲逾 2%，玉晶光 (3406-TW) 漲逾 1%。
近日強勢的矽光子族群今天則回檔修正，光環 (3234-TW) 跌逾半根停板，華星光 (4979-TW) 跌逾 2%，波若威 (3163-TW) 跌逾 1%。
美股四大指數全數上揚，道瓊指數上漲 79.73 點或 0.16%，收 48442.41 點；那斯達克指數上漲 133.015 點或 0.57%，收 23561.844 點；S&P 500 指數上漲 31.3 點或 0.46%，收 6909.79 點；費城半導體指數上漲 38.974 漲點或 0.55%，收 7184.543 點。
