〈台股開盤〉平安夜量縮再向歷史高點靠攏 台積電重現1500元

美股四大指數全數收紅，輝達 ( NVDA-US ) 漲逾 3%，台積電 ADR( TSM-US ) 也漲逾 1%，帶動今 (24) 日耶誕節前夕的台股持續走揚，早盤以 28383.61 點開高，盤中漲逾百點，最高漲至 28486.38 點，挑戰前高 28568.02 點，預估成交量 3600 億元。

‌



美股四大指數全數上揚，道瓊指數上漲 79.73 點或 0.16%，收 48442.41 點；那斯達克指數上漲 133.015 點或 0.57%，收 23561.844 點；S&P 500 指數上漲 31.3 點或 0.46%，收 6909.79 點；費城半導體指數上漲 38.974 漲點或 0.55%，收 7184.543 點。