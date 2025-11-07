營收速報 - 福永生技(4183)10月營收4,499萬元年增率高達212.24％
福永生技(4183-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,499萬元，年增率212.24%，月增率-9.34%。
今年1-10月累計營收為4.25億元，累計年增率21.99%。
最新價為17.95元，近5日股價下跌-0.55%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4,499萬
|212%
|-9%
|25/9
|4,963萬
|-11%
|27%
|25/8
|3,917萬
|174%
|-6%
|25/7
|4,177萬
|27%
|21%
|25/6
|3,464萬
|-34%
|-41%
|25/5
|5,856萬
|4%
|60%
福永生技(4183-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
