營收速報 - 福永生技(4183)10月營收4,499萬元年增率高達212.24％

鉅亨網新聞中心


福永生技(4183-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,499萬元，年增率212.24%，月增率-9.34%。

今年1-10月累計營收為4.25億元，累計年增率21.99%。

最新價為17.95元，近5日股價下跌-0.55%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4,499萬 212% -9%
25/9 4,963萬 -11% 27%
25/8 3,917萬 174% -6%
25/7 4,177萬 27% 21%
25/6 3,464萬 -34% -41%
25/5 5,856萬 4% 60%

福永生技(4183-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

