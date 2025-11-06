日月光產學合作共創永續 合作專案累積近70件

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 14:43

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠秉持「以科技創新推動永續」的理念，持續透過產學合作深化環境治理，今 (6) 日於高雄展覽館 TASS 亞洲永續供應暨循環經濟會展論壇舉辦第 11 屆「環境技術研究成果發表會」，再度攜手成功大學與東海大學，聚焦水資源循環、塑膠廢棄物再利用、氣候變遷調適及碳捕捉等領域，展現企業以科研實踐永續的行動力。

左起國立成功大學助理研究員張志平、東海大學執行長駱永建、日月光處長顏俊明、國立成功大學教授陳

日月光表示，在全球淨零浪潮與永續挑戰下，如何以科技與創新實踐綠色轉型，已成為產業發展的關鍵課題。

自 2015 年推動以來，日月光高雄廠環境技術研究計畫已成為公司 ESG 推進的重要支柱，透過跨界合作、知識交流與實驗驗證，持續為企業環境管理注入創新能量與永續動能。今年的研究成果展現日月光以科技落實永續的實踐力，從智慧監測、水資源管理到碳循環技術，展現跨域創新的多元面向。

研究團隊運用人工智慧模型辨識放流水中微量物質，成功開發可應用於中水廠前端監測的 AI 水質篩檢系統，可提前預警異常水質，提升再生水穩定供應與製程安全；另有專案針對封裝製程塑膠廢棄物進行燃料化再利用 (SRF) 評估，驗證其熱值穩定與排放控制的可行性，為高能值廢棄物減碳再利用開啟新契機。

面對極端氣候的威脅，團隊結合氣候推估與淹水模擬，提出以數據為基礎的防災決策架構，協助企業提升氣候韌性；另針對鍋爐與焚化爐煙道氣排放，發展微藻固碳與化學吸收整合技術，以驗證碳捕捉效率及副產物再利用潛力，展現碳循環技術的應用實效。

日月光高雄廠處長顏俊明表示，環境技研已推動第十一年，其中合作學校有 15 間，將近 70 件的合作專案，永續發展不是口號，而是一場長期的實踐行動。透過環境技術研究專案的推動，日月光能不斷將學術研究轉化為具體實務，強化製程韌性與減碳效益，同時也與學界共同探索環境管理的新方向。