緯穎內湖總部大樓動土典禮 預計2029年完工
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW) 台北內湖潭美段總部大樓今 (2) 日舉辦新建工程動土典禮，預計 2029 年完工。董事長洪麗寗說「對這個新家有非常大的期待」，未來也將持續攜手母公司緯創 (3231-TW) 推動 AI 建設，讓台北內湖成為 AI 產業的發展基地。
洪麗寗表示，過去 1 年因 AI 需求暢旺，為因應客戶需求，持續在全球擴充產能並推動自動化，且在台南、墨西哥等地皆興建新廠，台北也因專業需求，現有的辦公空間已不足，因此對於新大樓有迫切需求。
緯穎 2024 年 6 月與台北市簽署地上權契約，取得台北內湖潭美段市有土地地上權，基地鄰近內湖科技園區，距離緯創內湖行善路辦公區，以及台北市數位內容創新暨緯創總部僅 1 公里。
緯穎指出，此次新建工程的基地，為公司 2024 年 5 月 9 日公告取得台北市內湖區潭美五小段 35、35-1 地號土地地上權案 (基地二)，土地面積共 8160.01 平方公尺 (約 2468.4 坪)，地上權存續期間 60 年。
緯穎規劃，在此基地打造地上 8 層、地下 4 層的企業總部大樓，樓地板面積約 13182 坪，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，並以黃金級綠建築與黃金級智慧建築為設計目標。
洪麗寗指出，期望新大樓「如質、如期、如夢」完成，蓋的不僅是一棟大樓，而是承載緯穎的願景。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 緯穎變更美國設廠計劃 砸22億元取得德州Socorro建物
- 洪麗寗看好區塊鏈優化金流效率 緯穎密切觀察趨勢
- 洪麗寗：AI對企業人力結構帶來轉變 緯穎採務實策略
- 〈台股盤後〉不畏美雜音干擾 台積電領攻漲162點 2萬6得而復失
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇