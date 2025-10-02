緯穎內湖總部大樓動土典禮 預計2029年完工

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-02 12:12

緯穎 (6669-TW) 台北內湖潭美段總部大樓今 (2) 日舉辦新建工程動土典禮，預計 2029 年完工。董事長洪麗寗說「對這個新家有非常大的期待」，未來也將持續攜手母公司緯創 (3231-TW) 推動 AI 建設，讓台北內湖成為 AI 產業的發展基地。

緯穎董事長洪麗寗(右)、台北市長蔣萬安(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

洪麗寗表示，過去 1 年因 AI 需求暢旺，為因應客戶需求，持續在全球擴充產能並推動自動化，且在台南、墨西哥等地皆興建新廠，台北也因專業需求，現有的辦公空間已不足，因此對於新大樓有迫切需求。

緯穎 2024 年 6 月與台北市簽署地上權契約，取得台北內湖潭美段市有土地地上權，基地鄰近內湖科技園區，距離緯創內湖行善路辦公區，以及台北市數位內容創新暨緯創總部僅 1 公里。

緯穎指出，此次新建工程的基地，為公司 2024 年 5 月 9 日公告取得台北市內湖區潭美五小段 35、35-1 地號土地地上權案 (基地二)，土地面積共 8160.01 平方公尺 (約 2468.4 坪)，地上權存續期間 60 年。

緯穎規劃，在此基地打造地上 8 層、地下 4 層的企業總部大樓，樓地板面積約 13182 坪，作為營運管理與研發創新的核心樞紐，並以黃金級綠建築與黃金級智慧建築為設計目標。