鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-01 18:56

緯穎 (6669-TW) 今 (1) 日代子公司 Wiwynn Technology Corporation 公告，提前終止美國不動產使用權資產的租賃合約，並斥資 7280.82 萬美元 (約新台幣 22.18 億元) 取得位於美國德州 Socorro 的建物。

緯穎變更美國設廠計劃，砸22億元取得德州Socorro建物。(鉅亨網資料照)

緯穎於今年 6 月公告，以每月租金 37.5 萬美元 (約新台幣 1125 萬元)，租用德州 Socorro 的建物使用權資產，租期原先至 2035 年 9 月 15 日，不過今日公告，因實務需求提前終止租約。

緯穎也進一步公告，為因應營運所需，將斥資 7280.82 萬美元 (約新台幣 22.18 億元) 取得德州 Socorro 的建物，建物面積約為 47.63 萬平方英尺，每單位的交易價格約 152.87 美元 (約新台幣 4656 元)，交易相對人為 SLC BUILDING 8, LLC。