緯穎訂單能見度高「猛蓋工廠」洪麗寗：明後年都相當樂觀
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW) 內湖潭美段總部大樓今 (2) 日舉辦新建工程動土典禮，會後董事長洪麗寗接受媒體訪問提到，緯穎第三季營收已年增 2 倍以上，明後年展望皆相當樂觀，執行長林威遠也提到，目前訂單能見度高到「猛蓋工廠」。
林威遠表示，包括台南南科廠、墨西哥廠及美國廠皆持續擴建，2 座美國廠也將分別在今年年底與明年開始運營，且訂單能見度佳，即便廠房面積提升雙倍仍不夠用，將持續尋址並備妥其他方案。
林威遠進一步提到，AI 仍是主要成長動能，且動能延續至明後年，包括輝達 (NVDA-US)、OpenAI、Meta(META-US) 及 Google(GOOG-US) 等科技巨頭接猛投資，認為 AI 競賽才剛起步，看好 AI 需求帶動整體市場。
被問及 ASIC 下半年放量時程，洪麗寗則表示，第三季 ASIC 貢獻大，占 AI 伺服器比重也提升，同時強調，明年在 AI 伺服器上不止 ASIC，在 GPU 上也將有所發展。
針對美國商務部長盧特尼克提到，台美晶片製造比「55 分」的想法，對此，洪麗寗認為，55 分不只對台灣有影響，影響層面可能擴及全球，但他強調，目前協定尚未定案，對於後續結果也難以預測，但無論結果如何，緯穎將做足完全準備因應。
