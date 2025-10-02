緯穎訂單能見度高「猛蓋工廠」洪麗寗：明後年都相當樂觀

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-02 15:01

緯穎 (6669-TW) 內湖潭美段總部大樓今 (2) 日舉辦新建工程動土典禮，會後董事長洪麗寗接受媒體訪問提到，緯穎第三季營收已年增 2 倍以上，明後年展望皆相當樂觀，執行長林威遠也提到，目前訂單能見度高到「猛蓋工廠」。

緯穎董事長洪麗寗(左)、執行長林威遠(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林威遠表示，包括台南南科廠、墨西哥廠及美國廠皆持續擴建，2 座美國廠也將分別在今年年底與明年開始運營，且訂單能見度佳，即便廠房面積提升雙倍仍不夠用，將持續尋址並備妥其他方案。

被問及 ASIC 下半年放量時程，洪麗寗則表示，第三季 ASIC 貢獻大，占 AI 伺服器比重也提升，同時強調，明年在 AI 伺服器上不止 ASIC，在 GPU 上也將有所發展。