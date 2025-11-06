英國國王親手交給黃仁勳兩樣東西：一枚獎章+一封警示信！
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳前往英國聖詹姆斯宮，領取今年的伊麗莎白女王工程獎。伊麗莎白女王工程獎被譽為工程界「諾貝爾獎」，每位得獎者可獲得 50 萬英鎊獎金，折合新台幣約 2,000 萬元。
黃仁勳說：「真的非常榮幸，我的朋友、同事今天都在，我們一同創造了現代 AI 產業，能跟他們一起領獎。」
黃仁勳提到，除了從查爾斯國王手中接過獎章，他還獲得一封國王親手傳遞的信件——查爾斯國王將他在 2023 年發表的一篇演講稿副本交給他，演講稿中包含著對 AI 風險的警示。
據英國《BBC》周三（5 日）報導，黃仁勳表示：「國王說，有件事我想和你談談，隨後遞給我一封信函。」
這封信正是查爾斯國王 2023 年在全球首屆人工智慧峰會上發表的講稿副本。查爾斯國王當時在演講中強調，人們必須以「緊迫感、團結精神和集體力量」應對 AI 風險。
黃仁勳稱：「這是他（國王）關於 AI 安全的演講，顯然他對 AI 安全問題極為重視。」
黃仁勳說，查爾斯國王在演講中說道，他相信這項技術具有改變英國乃至世界的「非凡能力」…… 但他同時也提醒人們，這項技術既可造福人類，亦可危害世界，因此，必須竭盡全力推進 AI 安全。
查爾斯國王在演講中還將先進 AI 比作「不亞於發現電力的重大突破」。
伊麗莎白女王工程獎是英國政府於 2011 年設立的工程領域國際獎項，以英國前女王伊麗莎白二世命名，每兩年評選一次，授予全球範圍內對工程領域作出突破性貢獻的個人或三人以下團隊。
