鉅亨網新聞中心 2025-12-29 16:10

此前，輝達執行長黃仁勳在 GTC 2025 大會上投下震撼彈，宣布 Vera Rubin 平台將在 2027 年將資料中心機櫃的功率推升至 600 千瓦 (kilowatts)。這一宣言標誌著資料中心營運方式的根本性轉變，迫使業界對數十年來幾乎未曾變動的供電、冷卻與實體基礎設施進行全面性重新思考。這場技術飛躍的核心，是輝達正引領一場史上最大規模的基礎設施改造，將電壓標準從傳統交流電轉向 800 伏直流電 (800VDC)。

Vera Rubin 平台是輝達迄今最雄心勃勃的飛躍。這個多組件系統結合了客製化的 Vera CPU、下一代 Rubin GPU，以及專門用於百萬 Token AI 工作負載的 Rubin CPX(情境處理擴展) 加速器。

Rubin CPX 的單片設計提供了 30 petaFLOPs 的 NVFP4 運算能力，並配有 128GB 的 GDDR7 記憶體。這項創新使其能夠處理相當於一小時影片或整個程式碼庫的百萬 Token 情境，且不會造成效能下降。

與傳統 GPU 世代的漸進式改進不同，Vera Rubin NVL144 CPX 變體提供的 AI 推論效能是當前 Blackwell GB300 系統的 7.5 倍。NVL144 CPX 版本在單一機櫃中可達到八 exaFLOPs 的 NVFP4 運算能力，並配備 100TB 的高速記憶體。此外，客製化的 Vera CPU 採用了 88 個名為「Olympus」的客製化 ARM 核心，效能是現有 Grace CPU 的兩倍。

真正的基礎設施革命將隨著 Kyber 機櫃架構和 Rubin Ultra 系統在 2027 年到來。NVL576 系統將 576 個 GPU 晶片塞入單一機櫃中，功耗高達 600kW，是當前系統的五倍。為了達到此密度，Kyber 設計將運算刀片旋轉 90 度，呈垂直排列。

冷卻這些極端密度系統要求完全液體浸沒，且零風扇。此外，輝達轉向 800VDC 供電架構是解決現有基礎設施物理限制的關鍵。與傳統交流電系統相比，800VDC 能夠在相同的銅導體上傳輸超過 150% 的電力，將端到端效率提高達 5%。這種架構還能減少高達 45% 的銅用量，並可支援從 100kW 到超過 1MW 的機櫃。

這場供電架構的轉變對全球資料中心來說，短期內構成了一道巨大的資本支出門檻。高盛的報告指出，這要求從變壓器、斷路器到冷卻系統的整個產業鏈面臨強制性的技術升級與換代。其中，傳統交流配電單元 (AC PDU) 和交流不斷電系統 (UPS) 將被設施層級的集中式大型電池儲存系統所取代。