近日，一位名叫 priiir 的 Meta(META-US) 員工在職場社交平台 TeamBlind 發帖，引發矽谷科技圈熱議，他坦言自己所在的 Meta 團隊除自己外全是華人，同事日常交流、會議甚至私密群組均使用中文，因不懂中文而深感被孤立，擔心被排除在工作決策之外。

《新智元》報導，在 Meta，華人員工的「存在感」正以肉眼可見的速度攀升，尤其自今年 6 月 Meta 成立超級智慧實驗室 (MSL) 後，團隊中湧現出多位華人 AI 精英。這場「語言圍城」的背後，折射出矽谷科技巨頭中華人力量崛起帶來的文化碰撞與融合挑戰。

Meta 首任首席 AI 官 Alexandr Wang，19 歲從 MIT 輟學創立 Scale AI 的行業新星，首席科學家趙昇佳是此前參與過 ChatGPT、GPT-400 起創立 Scale AI 的行業新星，同一職位的趙昇佳是此前參與過 ChatGPT、GPT-405 年研發的前研究員。

此外，Meta 財務長 Susan Li、Business AI 業務主管 Clara Shih 等高階主管亦為華人。網友調侃，若算上祖克柏妻子的華裔背景，Meta 對華人人才的接納度可見一斑。

這種現象並非 Meta 獨有，OpenAI、Google 等矽谷大廠的團隊華人員工佔比同樣持續走高。獵戶星空董事長傅盛近期觀察到，部分 Meta AI 核心團隊開會說英語，會後集體嘮中文”，非華人員工反成「局外人」，更有人戲言，未來外國人恐需苦學數學與中文才能融入。

華人力量的崛起，伴隨而來的是文化隔閡的顯性化，Priiir 的困擾並非孤例，有 Meta 前員工透露，部分華人經理更傾向僱用同族裔，非華人員工若未被解僱，也可能因「難以融入」而邊緣化。

這種「圈子化」現象，在印度人主導的團隊中同樣存在，印度經理人偏好僱用印度工程師，文化差異導致的排外情緒成為共通性問題。

值得注意的是，華人在矽谷影響力已從「參與者」升級為「引領者」。除科技從業人員，李飛飛（史丹佛教授、前 Google Cloud AI 負責人）、黃仁勳（輝達創辦人）等業界領袖，正重塑全球 AI 與科技格局，而大模型領域的「反向輸出」更值得關注，Cursor、Windsurf 等海外公司產品被曝使用中國開源模型，與兩年前國內大模型依賴國外技術的情形形成鮮明對比。

這場「語言與文化」的碰撞，本質是矽谷多元人才生態的縮影。對 Priiir 們而言，跨文化融合是必修課，而放下偏見、主動溝通或許是破局關鍵。

對企業來說，如何在保持創新活力的同時，構建包容的文化環境，避免「圈子化」侵蝕團隊協作，同樣迫在眉睫。