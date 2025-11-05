泰國嚴打「灰色資金」：成立專門團隊追查網路賭博與詐騙資金流向
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
泰國政府正展開一項重大行動，以追查可疑資金流動，這些資金與網路賭博、詐騙帳戶及其他「灰色資金」交易有關。
為此，泰國財政部長艾尼提 (Ekniti Nitithanprapas) 周三 (5 日) 在與相關機構會面以加強監督後向記者表示，政府將成立一個名為「數據局」的特別團隊。
「數據局」的目標是同步政府與金融機構之間的數據，以便能夠偵測異常轉帳，並追蹤可疑資金的最終受益人。艾尼提表示，政府的目的不是「逐案處理」，而是要更新偵測可疑資金流動的標準。政府希望所有相關工作應能在 12 月前完成。
總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 已指派艾尼提負責，與中央銀行及其他機構共同組成一個名為「串聯點滴」的專案小組。該專案小組的任務之一，是調查不規則的資金流動，這些資金可能正在推動泰銖異常走強，儘管泰國經濟表現疲弱。
阿努廷誓言將「全面打擊」金融犯罪，並強調政府已簽署「空白支票」來支持根除詐騙犯、人口販運網絡和販毒集團的努力。
根據艾尼提的解釋，「灰色資金」通常透過多種管道流動，包括加密貨幣平台、現金網絡、貨幣兌換處和黃金市場。一旦進入泰國，這類資金經常透過高價值資產進行洗錢，例如黃金、房地產、鑽石和豪華汽車。
在提升監管方面，政府計畫升級其可疑金融流動的監控系統，並確保現有法規與金融行動特別工作組 (FATF) 設定的全球標準保持一致。泰國當局一直在加緊努力打擊這些有疑慮的資金流動。泰國央行周二已宣布，商業銀行必須加強監控和盡職調查程序，以偵測並報告任何可疑的轉帳行為。
