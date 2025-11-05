鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 20:30

泰國政府正展開一項重大行動，以追查可疑資金流動，這些資金與網路賭博、詐騙帳戶及其他「灰色資金」交易有關。

泰國嚴打「灰色資金」：成立專門團隊追查網路賭博與詐騙資金流向(圖:shutterstock)

為此，泰國財政部長艾尼提 (Ekniti Nitithanprapas) 周三 (5 日) 在與相關機構會面以加強監督後向記者表示，政府將成立一個名為「數據局」的特別團隊。

「數據局」的目標是同步政府與金融機構之間的數據，以便能夠偵測異常轉帳，並追蹤可疑資金的最終受益人。艾尼提表示，政府的目的不是「逐案處理」，而是要更新偵測可疑資金流動的標準。政府希望所有相關工作應能在 12 月前完成。

總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 已指派艾尼提負責，與中央銀行及其他機構共同組成一個名為「串聯點滴」的專案小組。該專案小組的任務之一，是調查不規則的資金流動，這些資金可能正在推動泰銖異常走強，儘管泰國經濟表現疲弱。

阿努廷誓言將「全面打擊」金融犯罪，並強調政府已簽署「空白支票」來支持根除詐騙犯、人口販運網絡和販毒集團的努力。