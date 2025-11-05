鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-11-05 14:02

美國晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 將協助培育印度新興深科技新創公司，成為印度深科技聯盟（India Deep Tech Alliance, IDTA）的創始成員之一，進一步加深其在全球第三大新創生態系的布局。

輝達深化印度佈局！加入印度深科技聯盟、助力AI與半導體新創加速成長。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，IDTA 於去年 9 月成立，初始資金為 10 億美元，目前已吸引包括印度與美國投資人在內的資金承諾超過 8.5 億美元，以支持深科技領域的新創公司。深科技涵蓋半導體、太空、人工智慧（AI）、生物科技、機器人及能源等領域。

根據《CNBC》，身為創始成員和策略顧問，輝達將透過其「深度學習學院」（Nvidia Deep Learning Institute）為印度新興新創公司提供技術演講與培訓。

輝達南亞區董事總經理 Vishal Dhupar 表示，公司希望「在 AI 系統、開發者能力提升及負責任部署方面提供指導，並與政策制定者、投資人及企業家合作」。

目前，輝達尚未透露任何具體投資金額、培訓時間表或目標，對媒體詢問也暫未回應。

IDTA 創始執行委員 Sriram Viswanathan 指出，輝達在 AI 系統、軟體及生態系統建構的專業能力，將惠及聯盟內的投資人與創業者。

他並提到，印度創新速度正加快，未來五年內可能出現「具全球聲譽的印度深科技公司」。

與此同時，印度政府亦積極推動深科技研究與創新，在其「AI 使命」下投入超過 1000 億盧比（約合 11 億美元），以及另一個專注深科技企業的研發創新基金，規模達 1 兆盧比（約 112 億美元）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）近日宣布，印度將於明年二月舉辦「人工智慧影響力高峰會」（AI Impact Summit），屆時預計將吸引各國國家元首、政策制定者以及商界領袖參加，包括輝達執行長黃仁勳與 Google(GOOGL-US) DeepMind 執行長 Demis Hassabis。

輝達在印度的布局也正值全球對印度 AI 市場興趣升溫之際，目前 OpenAI 在印度擁有第二大用戶群。