鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-04 21:30

美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 周二 (4 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季財報並上調全年獲利預測，反映削減成本措施與既有產品銷售仍具支撐力，抵銷新冠產品需求持續下滑的影響。與此同時，輝瑞正與丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 展開公開法律戰，爭奪肥胖症新創公司 Metsera(MTSR-US)。

〈財報〉成本削減撐獲利！輝瑞上修全年展望 Q3業績優預期(圖：REUTERS/TPG)

獲利展望上修 成本削減支撐成績

輝瑞表示，全年經調整每股盈餘 (EPS) 預估區間為 3.00 至 3.15 美元，高於先前預測的 2.90 至 3.10 美元。調整後第三季每股盈餘達 0.87 美元，優於市場預期的 0.63 美元；該季營收為 167 億美元，略高於分析師預期的 165 億至 165.8 億美元，但仍低於去年同期的 177 億美元。

圖：輝瑞財報

支撐獲利的主力包括抗凝血藥 Eliquis 銷售較去年同期成長 22% 至 20.2 億美元；心臟病藥物 Vyndaqel/Vyndamax 收入則成長 7% 至 15.9 億美元，雖略低於市場預估，但顯示相關疾病市場仍具成長空間。

與此同時，曾在疫情期間大賣的產品持續萎縮：抗新冠病毒口服藥 Paxlovid 銷售年減 55%、新冠疫苗 Comirnaty 營收下降 20%。輝瑞指出，美國感染率下滑與接種建議縮減影響需求。

搶進肥胖市場 與諾和展開法律攻防

面對新冠紅利消退，輝瑞近年積極尋求新成長動能，其中肥胖治療成為最關鍵戰場。該市場估值可望在 2030 年達 950 億美元，目前由禮來 (LLY-US) 與諾和諾德主導。

輝瑞今年 9 月宣布斥資 49 億美元收購肥胖藥物開發新創 Metsera，且可能進一步支付里程碑金額；不過上周諾和諾德以更高條件出手搶標，引爆併購拉鋸。

輝瑞已對諾和以及 Metsera 董事會提出兩起訴訟，指控違反契約與反壟斷規範；首場聽證會預計於周二稍晚舉行。諾和則否認違規，強調始終遵守併購協議規範。

此外，輝瑞成為第一家與川普政府就藥價調降達成協議的主要藥廠，交換內容為未來三年享有部分關稅減免。執行長博爾拉 (Albert Bourla) 表示，協議將為公司營運帶來「更大明朗性」。