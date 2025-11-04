鉅亨網編譯段智恆 2025-11-04 23:30

根據《彭博》周二 (4 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 與德國電信 (Deutsche Telekom) 將在德國投資約 10 億歐元 (約 12 億美元) 建置全新資料中心，強化歐洲本地的人工智慧 (AI) 運算能力。德國電信表示，這座由現有設施改建、位於慕尼黑的資料中心，預計 2026 年第一季投入營運，並將成為歐洲規模最大的 AI 設施之一。

工業AI雲落地德國！輝達攜手德國電信 投資10億歐元建資料中心(圖：REUTERS/TPG)

此次計畫於柏林活動上揭曉，出席者包括輝達執行長黃仁勳、德國電信執行長 Tim Höttges、SAP(SAP-US)、德意志銀行高層，以及德國政府部長，顯示歐洲最大經濟體積極打造自主 AI 生態系、迎戰美國、中國的科技競爭。

強化工業應用 打造「工業 AI 雲」

黃仁勳表示，輝達將為德國帶入 AI 與機器人技術，為工業轉型開啟新篇章。他強調，此案將是德國部署先進 AI 晶片的指標性項目。

SAP 將提供商業技術平台與相關應用，資料中心的建置則由德國電信負責。德國電信指出，該中心將使德國 AI 運算能力提升約五成。

此次建置的「工業 AI 雲」主要聚焦製造業等工業場景，協助企業將 AI 模型與工業資料串接，目標加速 AI 在產業端落地。這與美國正興建用於打造大型語言模型的超大資料中心不同，德國希望透過自身製造業優勢突圍，而非追逐消費性科技競爭。

德國數位部長維爾德貝格 (Karsten Wildberger) 表示：「沒有 AI，就沒有永續繁榮，也沒有競爭優勢。AI 或許是德國的再起契機。」

歐洲 AI 落後疑慮浮現 投資規模仍遠小於美國

儘管德國此案具指標性，但也凸顯歐洲與美國之間的差距。德國資料中心將採用多達 1 萬顆先進 GPU，但美國主要計畫的規模更為龐大。例如在美國德州，由軟銀、OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 合作的資料中心，將部署約 50 萬顆圖形處理器(GPU)，規模相差懸殊。

此外，先前歐洲也曾喊出重大 AI 基礎建設計畫，包括 OpenAI 投入挪威的 Stargate 專案、瑞典一項約 100 億美元裝置計畫，以及阿拉伯聯合大公國承諾投入最多 500 億歐元在法國建置 AI 基地，規模均大於此次德國新中心。

歐盟今年 2 月甫宣布一項 2000 億歐元計畫，目標在 5 至 7 年間讓區內 AI 運算能力提升三倍。然而，歐盟的補助審核與資源分配仍未完全明朗，使相關 AI 巨型工廠推動進度較預期緩慢。