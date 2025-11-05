〈財報〉營收、獲利、行程量全面成長 為何Uber財報優於預期仍重挫6%？

鉅亨網編譯王貞懿綜合外電 2025-11-05 01:51

Uber(UBER-US) 第三季財報全面優於預期，營收年增 20% 達 134.7 億美元，淨利激增至 66 億美元。然而，由於淨利包含 49 億美元一次性稅務利益，市場認為實際獲利不如帳面亮眼，股價周二 (4 日) 重挫逾 6%。

Uber 第三季營收增福超越華爾街預期的 132.8 億美元。每股盈餘為 3.11 美元，同樣遠高於分析師預期的 0.68 美元。淨利也從從去年同期的 26 億美元激增至 66.2 億美元，增幅近三倍。

不過，公司表示，本季淨利中有 49 億美元來自一次性的稅務會計調整。截稿前，Uber 股價下跌 6.43%，暫報 93.31 美元。

業務全面成長

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 在聲明中表示:「這是我們自 2023 年底以來最強勁的成長，也是 Uber 歷史上除疫後反彈外最大的行程量成長幅度。」

該公司第三季總行程數較去年同期成長 22% 至 35 億趟，每月活躍平台用戶增加 17%。總預訂金額 (gross bookings) 成長 21% 至 497 億美元，超越 StreetAccount 預期的 489.5 億美元，叫車與外送業務均呈雙位數成長。

展望樂觀

Uber 預測第四季總預訂金額將達 522.5 億至 537.5 億美元，高於華爾街預期的 521.7 億美元。調整後 EBITDA 預估為 24.1 億至 25.1 億美元，對比分析師預期的 24.7 億美元。

Khosrowshahi 指出，公司正投資於終身客戶關係、深化本地商務策略，並運用 AI 與自動駕駛技術的轉型潛力。

力推跨平台使用

Khosrowshahi 表示，在 Uber 同時提供叫車與外送服務的國家，僅約 20% 消費者跨平台使用兩項業務，但這些用戶的消費金額約為單一業務用戶的三倍。

公司正推出新服務促進跨平台活動，並根據情境提供個人化體驗。「如果你要去上班，我們會在途中提供星巴克，」Khosrowshahi 舉例。