算力爆炸卻沒電用！微軟執行長親口承認缺電 奧特曼也早早就在找「電源」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 15:30

微軟 (MSFT-US) 周一 (3 日) 宣布，已獲批向阿拉伯聯合大公國運送輝達晶片，用於建造訓練 AI 模型所需的資料中心，並打算未來四年在波斯灣國家投資 80 億美元，佈局資料中心、雲端運算及 AI 專案。這筆交易被外媒視為 AI 基礎設施從矽谷走向能源充足的新興市場遷移的標誌，但微軟執行長納德拉最新表示，自家機房有大量輝達 AI 晶片閒置。

算力爆炸卻沒電燒！微軟執行長親口承認缺電 奧特曼也早早就在找「電源」（圖：Shutterstock）

納德拉在最新播客 (Pod) 節目中坦言，微軟正陷入「有晶片卻用不了」的尷尬，手握大量 GPU，卻因缺電、缺可用資料中心，只能讓輝達晶片閒置。他指出，最大問題不是算力過剩，而是供電能力和資料中心建設速度跟不上。

若無法快速建成靠近電源的「暖殼」資料中心（即已具備供電與冷卻能力的機房），大量輝達 AI 晶片將持續在倉庫中積壓。

事實上，去年被問到是否受到輝達晶片供應限制時，納德拉曾說：「我們受到的是電力限制，而非晶片供應限制。」如今，這一問題已成為全球大模型巨頭的共同挑戰。

OpenAI 創辦人奧特曼早有察覺。過去兩年，他陸續投資核裂變能源公司 Oklo、聚變能源公司 Helion 及太陽能新創公司 Exowatt，試圖解決能源瓶頸，但坦言新型能源技術短期內難以大規模商用，資料中心仍依賴天然氣跟再生能源混合供電。

缺電背後是 AI 算力爆發與能源基建落後的矛盾。過去五年，美國整體電力需求因資料中心建設激增被大幅拉高，而公用事業公司的發電規劃遠落後於需求成長。傳統電廠從立項到併網需時數年，AI 產業卻以季為單位擴張。

為填補缺口，資料中心開發商轉向「計量表後」供電 (直接連接電網，繞過公共網路)，但太陽能等清潔能源雖建設週期短，仍與 AI 需求的即時性存在時間差，算力需求可能因一次模型更新驟增，而能源審批與建設卻需漫長時間。

部分業者擔憂，若未來 AI 需求放緩，目前為支撐算力投資的電廠與儲能專案恐面臨閒置風險。

但奧特曼持不同觀點，認為 AI 用電需求只會成長，更有效率的算力將激發更多應用情境。他還呼籲，美國政府每年新增 100GW 發電能力，將其視為「AI 戰略資產」。

面對能源約束，微軟因此調整策略，不再囤積單一代 GPU。納德拉解釋，昂貴晶片若因缺電閒置兩、三年，待新架構晶片推出時，將提前折舊貶值。資料中心設備折舊週期通常為六年，盲目囤貨既佔現金流，又造成資源浪費。

這場算力與能源的博弈，也讓產業重新審視晶片發展方向。過去，輝達等廠商以峰值性能為競爭核心；如今限制因素從「算力不足」轉向「電力不​​足」，節能晶片恐成新趨勢。有網友建議道：「若已受能耗限制，一款能耗降低 25%、性能僅提升 1.2 倍的晶片，可能比單純追求算力的產品更有吸引力。」