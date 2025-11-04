〈焦點股〉保瑞FlexPro注射產線接單量產 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 近日宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，完成 Groninger FlexPro 50 隔離式注射瓶與預充填注射器產線的建置，並開始接單量產，激勵保瑞今 (4) 日走揚，漲逾半根停板。
保瑞近日股價持續修正，不過早盤以 620 元開高走高，盤中最高漲至 651 元，漲逾半根停板，截至 10 點 10 分，股價暫報 636 元，漲幅超過 3%，站回 5 日線及月線，成交量超過 1000 張。但近日三大法人無太多著墨，上周僅買超 9 張。
保瑞該產線已投入商業化量產，並透過設備升級，靈活生產各類型注射劑型，以滿足全球客戶需求。另外，保瑞竹南廠新增液體膠囊生產區域已完成設計，預計 2026 年第一季投產。
全球銷售業務方面，學名藥 Vigabatrin 專科用藥系列成長動能強勁，預期隨著部分自售學名藥藥品從美國轉出生產，在產品優化下，有望同步帶動毛利率。此外，特殊學名藥可望在第四季取證，為學名藥成長添動能。
