2025-11-03

水星生醫 *(6932-TW) 自主研發的 StackDose 製藥技術平台將導入保瑞 (6472-TW) 位於中壢的 PIC/S GMP 廠，預計明年落地，展開「製造室改造與工程技術支援專案」，打造符合規範的 StackDose 平台製藥空間，推進 3D 列印製藥技術平台。

水星3D列印製藥技術平台導入保瑞中壢廠，明年落地。(圖：shutterstock)

水星指出，此次合作將負責 StackDose 製藥設備導入、專利配方與技術驗證，保瑞中壢廠則提供符合 GMP 規範的廠房改造、製程驗證及 GMP 環境整備等技術支援。雙方將共同建構符合 PIC/S GMP 標準的製藥環境、完成設備安裝、IOQ 驗證等，為後續 IND 臨床製造與商轉奠定基礎。

在技術層面，StackDose 技術平台結合 3D 粉末列印與獨家藥物黏合配方 (binder) 技術，該 3D 粉末列印製藥設備已取得美國 FDA「新興技術項目 (ETP)」接受，並在 Pre-IND 會議中獲得 FDA 正面回覆，確認具備進入 IND 申請階段的可行性。

隨著客製化藥物需求持續增加，3D 列印技術可依需求製造複雜劑型與客製化釋放設計的藥品，除可提升生產效率，也可大幅降低原料浪費。