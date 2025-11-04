營收速報 - 2025年11月4日台股中小型公司10月營收一覽（新增26家）
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月4日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|92.9%
|華孚-電腦及週邊設備業
|5.95億
|55.4%
|德鴻-數位雲端
|3,245萬
|51.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|66.7%
|長聖-生技醫療業
|1.11億
|22.0%
|力特-光電業
|1.75億
|18.7%
10月已公布營收一覽
截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達26家。其中營收年增大於 25％有8家，年增小於-20％有2家。
10月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|3家
|介於10～50億
|>= 0%
|7家
|介於10～50億
|< 0%
|2家
|介於10～50億
|<= -20%
|1家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|5家
|小於10億
|>= 0%
|6家
|小於10億
|< 0%
|1家
|小於10億
|<= -20%
|1家
10月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|92.9%
|華孚-電腦及週邊設備業
|5.95億
|55.4%
|德鴻-數位雲端
|3,245萬
|51.6%
|艾姆勒-汽車工業
|7,609萬
|42.9%
|順達-電腦及週邊設備業
|10.04億
|30.3%
10月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|益芯科-半導體業
|7,516萬
|66.7%
|長聖-生技醫療業
|1.11億
|22.0%
|力特-光電業
|1.75億
|18.7%
|瑞興銀-金融保險業
|1.27億
|14.5%
|晶碩-生技醫療業
|7.02億
|12.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
