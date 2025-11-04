search icon



營收速報 - 2025年11月4日台股中小型公司10月營收一覽（新增26家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月4日07:55，彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額<50億）的家數累計達26家。其中營收年增大於 25％有8家，年增小於-20％有2家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 3家
介於10～50億 >= 0% 7家
介於10～50億 < 0% 2家
介於10～50億 <= -20% 1家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 5家
小於10億 >= 0% 6家
小於10億 < 0% 1家
小於10億 <= -20% 1家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
益芯科-半導體業 7,516萬 92.9%
華孚-電腦及週邊設備業 5.95億 55.4%
德鴻-數位雲端 3,245萬 51.6%
艾姆勒-汽車工業 7,609萬 42.9%
順達-電腦及週邊設備業 10.04億 30.3%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
益芯科-半導體業 7,516萬 66.7%
長聖-生技醫療業 1.11億 22.0%
力特-光電業 1.75億 18.7%
瑞興銀-金融保險業 1.27億 14.5%
晶碩-生技醫療業 7.02億 12.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收半導體業益芯科半導體業益芯科

