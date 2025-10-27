保瑞馬里蘭州廠啟動FlexPro注射製劑產線 投入商業量產
鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 今 (27) 日宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已完成 Groninger FlexPro 50 隔離式注射瓶與預充填注射器 (Vial & Pre-filled Syringe Isolator Line) 生產線的建置並正式啟用，且投入商業量產。
保瑞說明，Groninger 為無菌製藥及化妝品自動化生產設備製造商，而此條產線採用最新一代的隔離式生產技術，可在高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，可降低污染風險，並提升製程穩定性。
保瑞指出，目前該產線已投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，包括製藥公司 Accord BioPharma。保瑞為其代工生產的 UDENYCA(pegfilgrastim-cbqv) 為新推出的預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。
保瑞提到，透過這項設備升級，能靈活生產各類型注射劑型，包括預充填注射器 (PFS) 與注射瓶 (Vials)，以滿足全球客戶需求。
保瑞進一步表示，馬里蘭廠此次擴建提升公司在北美地區的產能布局，未來將持續投資智慧化製程與高標準品質系統。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇