2025-10-27 10:38

保瑞 (6472-TW) 今 (27) 日宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已完成 Groninger FlexPro 50 隔離式注射瓶與預充填注射器 (Vial & Pre-filled Syringe Isolator Line) 生產線的建置並正式啟用，且投入商業量產。

保瑞馬里蘭州廠啟動FlexPro注射製劑產線，投入商業量產。(圖：保瑞提供)

保瑞說明，Groninger 為無菌製藥及化妝品自動化生產設備製造商，而此條產線採用最新一代的隔離式生產技術，可在高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，可降低污染風險，並提升製程穩定性。

保瑞指出，目前該產線已投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，包括製藥公司 Accord BioPharma。保瑞為其代工生產的 UDENYCA(pegfilgrastim-cbqv) 為新推出的預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。

保瑞提到，透過這項設備升級，能靈活生產各類型注射劑型，包括預充填注射器 (PFS) 與注射瓶 (Vials)，以滿足全球客戶需求。