鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-13 17:38

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份，參與發行海外存多憑證於美國店頭市場 (OTC) 掛牌交易，正式啟動 Level 1ADR(一級 ADR) 計劃，有望於明年第一季在美國 OTC 市場掛牌交易。

保瑞啟動一級ADR進軍美國OTC市場，目標明年Q1掛牌交易。

保瑞說明，擬以每單位一級 ADR 表彰保瑞普通股 0.2 股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數 10% 發行。

董事長盛保熙表示，一級 ADR 的發行，代表保瑞除實現全球化營運，也宣告邁向國際資本市場的重要里程碑，同時讓海外員工能以 ADR 形式持股，強化全球人才的歸屬感與長期承諾。

保瑞今天也同步公告 9 月營收，9 月營收 17.21 億元，月增 25.41%，年減 14.98%；第三季營收 48.91 億元，季減 5.51%，年減 12.91%；累計今年前三季營收 148.97 億元，年增 10.35%。

保瑞指出，CDMO 業務延續 8 月動能持續成長，馬里蘭州針劑廠產量已超越去年，Flex Pro 新產線的客戶也已投產。

另外，竹南廠新增的液體膠囊生產區域已完成設計，預計 2026 年第一季進入量產，且該廠區目前已取得美國 FDA 與英國 MHRA 等國際藥政機關認證，穩定供應美國、台灣及亞洲多國市場。