〈焦點股〉經營權開打？寶佳拿下中工持股劍指中石化 中石化衝上漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
中工 (2515-TW) 昨 (3) 日晚間發聲明，指控建商寶佳集團旗下「堡新投資」於四個交易日中，買進中工超過 10% 股權，外界解讀，寶佳此舉不只衝著中工經營權，更衝著中工持股 4.84% 的中石化 (1314-TW) 而。中工今 (4) 日在買單簇擁下，一度攻上漲停，中石化 (1314-TW) 也在開盤後，早早亮燈攻上漲停 8.07 元，成交量暴增至 5.4 萬張。
據昨日中工公告，因政治事件，在司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士，覬覦中工經營權，影響公司長期發展策略與經營自主，中工靠技術與誠信撐過，但如今卻面臨外部奪權挑戰，將保留相關法律權益。
觀察大股東結構，中工目前為中石化最大股東，擁有中石化股票超過 18 萬張，持股約 4.84%，中石化則因持有中工 10% 股權，互為交叉持股的最大股東，也同為威京集團旗下子公司。但因中石化持有中工股票，有 96% 比重已質押給銀行，讓中工經營權備受挑戰。
法人表示，寶佳雖買進中工股權，但其實看準背後利益為中石化的龐大土地資產。中石化在台南、高雄、苗栗、雙北市等地，總計持有超過 80 萬坪土地資產。
據中石化公告，今年已處分高雄前鎮及楠梓區等投資性不動產，處分利益為 23.79 億元，9 月更針對苗栗廠進行處分利益為 4.11 億元，高雄前鎮特貿五 A 土地及部分營業土地標售也於 9-10 月開標。中石化表示，未來將持續活化，釋放營業及投資性土地價值。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇