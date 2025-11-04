〈焦點股〉經營權開打？寶佳拿下中工持股劍指中石化 中石化衝上漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-04 13:07

中石化董事長陳瑞隆。(圖：中石化提供)

據昨日中工公告，因政治事件，在司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士，覬覦中工經營權，影響公司長期發展策略與經營自主，中工靠技術與誠信撐過，但如今卻面臨外部奪權挑戰，將保留相關法律權益。

觀察大股東結構，中工目前為中石化最大股東，擁有中石化股票超過 18 萬張，持股約 4.84%，中石化則因持有中工 10% 股權，互為交叉持股的最大股東，也同為威京集團旗下子公司。但因中石化持有中工股票，有 96% 比重已質押給銀行，讓中工經營權備受挑戰。

法人表示，寶佳雖買進中工股權，但其實看準背後利益為中石化的龐大土地資產。中石化在台南、高雄、苗栗、雙北市等地，總計持有超過 80 萬坪土地資產。