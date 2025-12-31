鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-31 08:30

在投資界傳奇正式功成身退之前，或許該最後一次檢視他最鍾愛的股市指標。

據《Yahoo Finance》，現年 95 歲的巴菲特 (Warren Buffett) 將於 12 月 31 日把波克希爾海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 的執行長職位交棒給他親自欽點的接班人 Greg Abel。

這場正式的交棒，為巴菲特傳奇的投資職涯畫下句點——從收購美國大型鐵路公司 Burlington Northern、與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 共同創辦人蓋茲 (Bill Gates) 結為好友，到在每年股東信中留下無數金句。

巴菲特長子霍華德 (Howard Buffett) 在 2024 年接受節目訪談時表示，「波克夏的文化其實很簡單，」「你說到做到、按時完成。誠實面對一切。犯錯就承擔責任。」

霍華德未來將接任其父親擔任波克夏董事長。

一路走來，巴菲特始終力挺由恩師葛拉漢 (Benjamin Graham) 所傳授的「價值投資」哲學，其核心精神在於——不為投資付出過高的價格。

所謂的「巴菲特指標」是用 Wilshire 5000 指數 (被視為整體美股市場) 除以美國年度 GDP。這個概念在 2001 年巴菲特與《財星》長期撰稿人、也是其密友 Carol Loomis 合寫的文章中一舉成名。

巴菲特當時寫道，「這個比率在判斷市場時有其限制，但它大概是衡量市場整體估值水準的最佳單一指標。」

如今，該指標已來到前所未見的高位，主要受到人工智慧 (AI) 熱潮推動。這也意味著，美股在 2026 年初早已到了該出現一波健康修正的時候。

根據 GuruFocus 數據，巴菲特指標目前約為 221.4%，較 4 月 30 日大增 22%。自 GuruFocus 1970 年開始統計以來，這是史上最高水準。

標普 500 指數今年已上漲近 17%，投資人高度看好 AI 相關企業的獲利潛力，以及這項技術對整體企業利潤的助益。分析師因此紛紛上修企業獲利預期，進一步支撐股價走高。

不論接下來美股走向如何，有一點無庸置疑：巴菲特對投資世界的影響無可取代。

Brooks Running 執行長 Dan Sheridan 曾表示，「我認為巴菲特是資本主義的史上最強 (GOAT)，」「多年來，我們從他身上獲得了無數指引與智慧。」