AI催生電力焦慮！2檔「重電/潔淨能源」概念ETF 3個月漲破3成
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國科技大廠上週財報亮眼，但也凸顯 AI 時代的電力供應瓶頸，隨著 AI 運算需求激增，資料中心用電量暴增，不僅帶動了電力解決方案與新能源廠商股價狂飆。台股重電四雄包括華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW) 及士電 (1503-TW) 今日表現亮眼齊走揚，相關能源 ETF 更成為繼科技股後，市場資金追逐的新寵兒。
微軟執行長納德拉日前在法說會指出，AI 算力高耗電已成產業最大挑戰，「電力需求」將是未來五年科技業最迫切的基建議題。亞馬遜、Alphabet 等大廠也上調資本支出，強調電力供應吃緊。
燃料電池大廠 Bloom Energy 上週公布第三季營收年增 57.1%，股價盤後飆漲 20%，執行長 KR Sridhar 表示，預計 2026 年底前產能可讓年營收較 2025 年翻四倍。法人指出，在傳統機組訂單排到 2029 年、核電建設緩慢下，Bloom 的快速部署方案切中市場需求。
太陽能追蹤系統龍頭 Nextracker 第二季營收年增 42%，手握逾 50 億美元訂單，再生能源需求強勁。
受惠於成分股 Bloom Energy、Nextracker 等業績亮眼，「FT 潔淨能源」(00899-TW) 上週五收在 20.35 元，成交量放大，較前一交易日大增 4 倍，顯示市場資金積極搶進 00899 帶動下，「富邦 ESG 綠色電力」(00920-TW) 同步上漲 2.1%。漲幅達 32.14%、00920 漲 29.9%，均優於大盤 20.76%。上週五的強勁表現，更讓 00899 近一週漲幅擴大至 8.5%，領先同類型 ETF。
法人表示，能源 ETF 股價多在 13 至 20 元區間，適合小資族參與。專家建議可採定期定額方式布局，掌握 AI 帶動的電力需求商機。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
