鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 16:16

‌



AI催生電力焦慮！2檔「重電/潔淨能源」概念ETF 3個月漲破3成。（圖: shutterstock)

微軟執行長納德拉日前在法說會指出，AI 算力高耗電已成產業最大挑戰，「電力需求」將是未來五年科技業最迫切的基建議題。亞馬遜、Alphabet 等大廠也上調資本支出，強調電力供應吃緊。

‌



燃料電池大廠 Bloom Energy 上週公布第三季營收年增 57.1%，股價盤後飆漲 20%，執行長 KR Sridhar 表示，預計 2026 年底前產能可讓年營收較 2025 年翻四倍。法人指出，在傳統機組訂單排到 2029 年、核電建設緩慢下，Bloom 的快速部署方案切中市場需求。

太陽能追蹤系統龍頭 Nextracker 第二季營收年增 42%，手握逾 50 億美元訂單，再生能源需求強勁。

受惠於成分股 Bloom Energy、Nextracker 等業績亮眼，「FT 潔淨能源」(00899-TW) 上週五收在 20.35 元，成交量放大，較前一交易日大增 4 倍，顯示市場資金積極搶進 00899 帶動下，「富邦 ESG 綠色電力」(00920-TW) 同步上漲 2.1%。漲幅達 32.14%、00920 漲 29.9%，均優於大盤 20.76%。上週五的強勁表現，更讓 00899 近一週漲幅擴大至 8.5%，領先同類型 ETF。

法人表示，能源 ETF 股價多在 13 至 20 元區間，適合小資族參與。專家建議可採定期定額方式布局，掌握 AI 帶動的電力需求商機。