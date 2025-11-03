鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 12:22

聯準會於 2024 年 9 月終結暴力升息，啟動新一輪降息周期，期間債市先後歷經通膨升溫，貨幣政策一度按兵不動、經濟放緩疑慮，以及美國祭出對等關稅政策與財政赤字的衝擊，使得降息路徑難料，期間台幣又面臨大幅升值，導致今年債市投資面臨巨大挑戰，觀察原型債券 ETF 自 2024 年 9 月降息以來的含息報酬表現，僅有 20 檔逆勢繳出正報酬。

降息≠債市甜蜜期！1年來僅20檔債券ETF正報酬 非投等債最旺。(圖：shutterstock)

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，聯準會雖然降息，但從鮑爾會後聲明可知 12 月降息仍有變數，不過，在美中談判報佳音，加上企業財報多正向，讓市場投資氣氛仍偏正向。歷史經驗顯示，在經濟持堅、利率緩降時，具備高票息、低存續優勢的非投等債期望報酬較佳。

目前非投等債發行企業體質佳、信用風險偏低，殖利率又具吸引力，後市表現值得期待，投資人可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投等債 ETF，以強化投組穩健性，並兼顧收益需求。

績效王 00953B 以亮眼配息表現聞名，最新配息預計每股配發 0.061 元，預估年化配息率 7.66%，相當符合債券投資人追求穩定收益的需求，有意參與領息的投資人最晚可在 11 月 4 日買進、11 月 5 日除息。此外，對比今年債券 ETF 受益人數屢探新低，00953B 仍是人氣王，是今年唯一一檔受益人數增加超過 2 萬人的債券 ETF。