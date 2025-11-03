鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 20:13

台股月配息 ETF 始祖－復華台灣科技優息 (00929-TW) 最新配息公告出爐，根據官網配息公告顯示，11 月每受益權單位預估配發金額為 0.09 元，較上個月的 0.08 元再增加 0.01 元，為今年來第三度調升配息金額，以今 (3) 日收盤價 18.86 元推算，年化配息率為 5.73%。

00929 11月估配息0.09元今年來最高 年化配息率近6%。(鉅亨網資料照)

根據官網配息紀錄顯示，00929 今年來配息金額逐季攀高，1-4 月配出 0.05 元，5-7 月調高至 0.07 元，8-10 月進一步升至 0.08 元，11 月更來到 0.09 元。此外，觀察 00929 今年來除息表現，除了 7 月份花了 7 個交易日填息，其餘月份於除息當日就完成填息。

00929 此次除息交易日為 11 月 19 日，只要在 11 月 18 日前買進或持有，即可參與除息，收益分配發放日則為 12 月 15 日。

00929 目前基金資產規模約 1402 億元，持股以光寶科、聯電、華碩、世界、聯詠等電子股為主。根據集保結算所最新統計，截至 10 月 31 日，00929 受益人數為 57.4 萬人，若與去年同期高峰 93 萬多人相比，近一年淨流出約 36 萬人。