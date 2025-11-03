國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
中國國家主席習近平與南韓總統李在 1 日在韓國出席 APEC 峰會期間舉行了雙邊會晤。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，讓李在明忍不住大笑，展現難得輕鬆幽默的一面。
會談開始前，兩國領導人互贈禮物，習近平主席送給李在明總統夫婦兩部小米旗艦曲面螢幕手機和文房四寶。
在提及手機時，習近平特別指出手機的曲面螢幕是南韓製造，體現了兩國在供應鏈上的合作。當李在明查看手機時，幽默地詢問「手機的通訊是否安全？」習近平指著手機，也回開玩笑地回應：「你看看有沒有後門？」
這句風趣的回應立時引得兩人相視大笑，李在明總統更是笑著拍手。
除了科技禮物，雙方也交換了富有文化意涵的傳統禮物。
李在明則贈送了一張榧樹圍棋盤以及一件螺鈿漆器圓形托盤給習近平。由於兩位領導人都喜愛圍棋，韓方此舉被視為對當年曾贈送圍棋棋子的延續，期望棋盤能承載棋子，進一步彰顯兩國之間的美好情誼。習近平主席對榧樹棋盤的材質表示讚許，並表達了感謝。
在隨後的正式會談中，兩國領導人對中韓關係發展達成了高度共識。習近平主席強調，中韓是「搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴」。他指出，建交 33 年來，兩國超越社會制度和意識形態差異，積極推進各領域交流合作，實現了相互成就、共同繁榮。
習近平表示，中方對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平與發展提供更多正能量。
李在明也表達了對習近平時隔 11 年再次進行國事訪問的熱烈歡迎，並表示韓方高度重視對華關係，認為韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。他呼籲雙方應密切高層交往，增進政黨、地方交流，並妥善處理分歧，共同推動雙邊友好合作關係取得更大發展。
