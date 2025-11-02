鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-02 20:00

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉（Satya Nadella）在週五播出的 BG2 Podcast 中表示，公司將再次擴大員工人力。

微軟計畫擴大員工規模！執行長：他們將因AI擁有「更大的優勢」。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，納德拉指出：「我們會增加員工，但這次增員的人力將比人工智慧（AI）出現前的員工，更能發揮效率。」

微軟與 AI 巨頭 OpenAI 的合作，使微軟在 2022 會計年度的員工人數成長了 22%。OpenAI 於 2022 年推出 ChatGPT。

納德拉表示，微軟員工將找到不同的工作方式，公司也希望確保他們能夠使用 Microsoft 365 辦公室軟體及 GitHub Copilot AI 程式設計助理中的 AI 功能。

這些服務皆採用 Anthropic 與 OpenAI 的 AI 模型，幫助提升員工效率與人力運用。

在截至 6 月的 2025 會計年度，微軟的員工人數維持在 228,000 人，多輪裁員已至少減少 6,000 名員工，而 7 月又裁掉了另外 9,000 名員工。

納德拉表示，未來一年員工將經歷「放棄所學與學習」的過程，掌握 AI 後，公司的人力增長將伴隨最大化效率。

納德拉指出，幾十年前企業也曾進行類似調整，當時編製預測需靠傳真在跨辦公室流轉的備忘錄，之後才有電子郵件與 Excel。

他強調：「現在，任何計畫與執行都是從 AI 開始。你用 AI 進行研究、用 AI 思考，然後再與同事分享成果。」

納德拉舉例，一位負責網路光纖的微軟主管在擴增資料中心應對雲端需求時，發現無法僱用足夠人力，於是建立 AI 代理人協助維護工作。

他說：「這是一個例子，一個擁有 AI 工具的團隊能夠提高生產力。」

與此同時，亞馬遜 (AMZN-US) 本週裁掉 14,000 名企業員工，強調新一代 AI 是自網際網路以來最具變革性的技術，使企業能以更快速度創新，拓展現有市場並開發新市場。