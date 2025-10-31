輝達拿下南韓政府與企業訂單 將部署26萬顆GPU

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-31 17:23

‌



輝達 (NVDA-US) 今 (31) 日宣布與南韓合作，在其主權雲與 AI 工廠部署超過 26 萬顆 NVIDIA GPU，以擴展南韓的 AI 基礎設施，對象包括政府、三星、SK 集團、現代汽車、NAVER。

NVIDIA示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，韓國在科技業與製造業的領先地位，使其處於 AI 產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。正如韓國實體工廠以精密的船舶、汽車、晶片與電子產品啟發全球，如今韓國更能輸出智慧技術，帶動全球轉型。

‌



韓國副總理暨科學技術情報通訊部)Ministry of Science and Information and Communication Technologies) 部長裴慶勳表示，AI 早已超越單純的創新，更成為未來產業的基石，而南韓正處於轉型的關鍵時刻。擴大國家 AI 基礎設施並與輝達合作開發相關技術，這項投資將進一步鞏固韓國的優勢，包括製造業能力。這將助力南韓繁榮發展，躋身全球三大 AI 強權之列。

在全球領導人齊聚南韓參加亞太經濟合作 (APEC) 高峰會之際，韓國科學技術情報通訊部 (MSIT) 宣布正加快推進部署多達 5 萬顆最新 NVIDIA GPU 的計畫，加速企業與產業的主權 AI 發展。

這項 AI 基礎設施部署計畫將在未來數年逐步擴展，初期由 NVIDIA 雲端合作夥伴 NAVER Cloud、NHN Cloud 和 Kakao Corp. 部署 1.3 萬塊 NVIDIA Blackwell 及其他 GPU。隨後，韓國將透過建立韓國國家 AI 運算中心等舉措，在國家自主雲端平台上擴展運算基礎設施。

研究機構、新創公司與 AI 公司將能利用主權基礎設施打造模型與應用，支持韓國提升 AI 實力與基礎設施的國家策略。此外，NVIDIA 正與韓國的產業、學術界與研究機構就 AI-RAN 與 6G 基礎設施展開合作。NVIDIA 正與三星、SK Telecom、ETRI、KT、LGU+ 及延世大學合作開發智慧型低功耗 AI-RAN 網路技術，透過將 GPU 運算任務卸載至網路基地台，降低運算成本並延長裝置電池續航力。

韓國汽車、製造與電信領導廠商，正展開重大 AI 基礎設施投資與擴建，加速企業與物理 AI 發展。

三星正在興建搭載逾 5 萬顆 GPU 的半導體 AI 工廠，推動智慧製造技術，並在其產品與服務引進 AI。該公司正運用各項 NVIDIA 技術，包括 NVIDIA Nemotron 後期訓練資料集、NVIDIA CUDA-X、NVIDIA cuLitho 函式庫與 NVIDIA Omniverse 打造數位孿生，以提升精密半導體製程的速度與良率。三星同時正運用 NVIDIA Cosmos、NVIDIA Isaac Sim 與 NVIDIA Isaac Lab 推進家用機器人開發產品組合。

SK 集團正在設計可搭載逾 5 萬顆 NVIDIA GPU 的 AI 工廠，推動半導體研究、開發與生產，並且設計雲端基礎設施，支援數位孿生與 AI 代理開發。SK Telecom 規劃提供採用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 的主權基礎設施，協助國內製造商充分發揮 NVIDIA Omniverse 的效益。該公司將提供工業雲端基礎設施，加速新創公司、企業與政府機構的數位孿生與機器人技術專案。

現代汽車集團與 NVIDIA 正邁向深化合作的新階段，將為 AI 模型訓練與部署，共同開發由 5 萬顆 Blackwell GPU 驅動，而且涵蓋汽車、智慧工廠與裝置端半導體等領域的 AI 技術能力。

為響應韓國政府建立國家物理 AI 叢集的計畫，現代汽車集團與 NVIDIA 將與政府相關單位緊密合作，加速生態系發展。此舉預計將投入約 30 億美元，推動韓國物理 AI 領域的進步。關鍵計畫包括成立 NVIDIA AI 技術中心、現代汽車集團物理 AI 應用中心，以及區域 AI 資料中心。

NAVER Cloud 也正擴充自家的 NVIDIA AI 基礎設施，並計劃為主權 AI 與物理 AI 部署逾 6 萬顆 GPU，包括 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 與其它 NVIDIA Blackwell GPU。NAVER Cloud 正以其 NVIDIA AI 基礎設施運行的 NVIDIA Nemotron 開源模型，為南韓主權 AI 發展的下一階段做準備。NAVER Cloud 打算開發造船與安全等特定產業的 AI 模型，並且將重心放在服務韓國人民的共融 AI。

韓國科學技術情報通訊部正與 NVIDIA 合作推進主權 AI 基礎模型專案，開發主權語言模型。這項專案將針對開發與精煉推理模型，整合 NVIDIA NeMo™ 與開放式 NVIDIA Nemotron 資料集，充分發揮本地資料的效益。

LG AI Research、NAVER Cloud、NC AI、SK Telecom 與 Upstage 都參與了這項支援主權模型開發的專案。企業、研究人員與新創公司將能夠運用這些模型，打造具備語音、推理及其他功能的 AI 代理，並且為這些模型貢獻一己之力。

LG 正與 NVIDIA 合力強化物理 AI 技術發展，以及支援物理 AI 生態系。NVIDIA 與 LG 也正合作利用 LG 的 EXAONE 模型支援新創公司與學術界，包括以 MONAI 框架打造的 EXAONE Path 醫療模型支援癌症診斷。

韓國科技情報研究院 (KISTI) 正與 NVIDIA 合作，以採用 NVIDIA 加速運算技術的韓國第六代國家超級電腦 HANGANG，成立專為促進研究協作而設計的卓越中心。

韓國科技情報研究院還宣布支援全新的 NVIDIA NVQLink 開放式架構，可連接量子處理器與 GPU 超級運算技術。NVQLink 可搭配 NVIDIA CUDA-Q 平台使用，讓韓國科技情報研究院得以深化在量子糾錯與混合應用開發等領域的研究，加速開發未來的量子 - GPU 超級電腦。

韓國科技情報研究院也將打造科學研究與開發的基礎模型，並支援研究人員利用開源的 NVIDIA PhysicsNeMo 框架，開發物理引導式 AI 模型。

全新的新創公司聯盟支援韓國發展 為了進一步推動韓國經濟發展及創造機會，NVIDIA 與合作夥伴正透過 NVIDIA Inception 計畫，成立培育新創公司的聯盟。成員能取用 SK Telecom 等 NVIDIA 雲端合作夥伴的加速運算基礎架構，還可獲得

IMM Investment、Korea Investment Partners 與 SBVA 等 NVIDIA Inception 計畫與創業投資聯盟成員的支援。新創公司還可取用 NVIDIA 軟體與專業知識，加速新一代公司成長。