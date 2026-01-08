鉅亨研報 2026-01-08 15:42

2026投資主軸搶先看：Sandisk、WDC齊飛！輝達推動記憶體超級循環 (圖:shutterstock)

美股總經與政策焦點

‌



記憶體超級循環確立，AI 伺服器製冷技術現分歧

輝達 CFO 對營收展望轉趨樂觀，預告數據中心晶片收入將突破 5,000 億美元，並強調記憶體與儲存需求的重要性。此一利多直接引爆存儲概念股，SanDisk 暴漲 27%、威騰電子（Western Digital）漲 16%、美光漲 10%，顯示 AI 算力需求已外溢至記憶體產業，確立了「超級循環」行情。值得留意的是，黃仁勳指出新一代 Rubin 晶片支援液冷且無需依賴傳統冷水機組（Chillers），此言論導致數據中心製冷設備股（如江森自控、Modine）遭到拋售重挫。

金屬狂潮再起：貴金屬創天價，工業金屬暴力補漲

金屬市場迎來全面爆發，不僅黃金重回 4,500 美元、白銀站上 82 美元大關，工業金屬更上演暴力補漲行情。倫敦金屬交易所（LME）鎳價盤中暴漲逾 10%，創 2022 年來最大單日漲幅，銅價亦續創歷史新高。此波漲勢由亞洲投資者主導（內盤期貨多檔漲停），背後邏輯除了美元走弱與降息預期外，更反映了市場對 AI 數據中心建設、電力基礎設施升級所需的實體原物料（銅、鎳、錫）存在龐大的供應焦慮。

總經與政策博弈：關稅案宣判在即，聯儲局官員多空分歧

美國最高法院更新日程，川普關稅案最早可能於本週五（1/9）宣判，該案涉及總統能否以《國際緊急經濟權力法》徵收關稅，判決結果將直接衝擊全球貿易格局與通膨預期。與此同時，聯儲局官員對利率路徑看法分歧：鷹派官員巴爾金認爲利率已達中性，需精細調整；鴿派理事米蘭則主張數據支持今年降息逾 100 個基點。在非農數據公佈前，這種政策訊號的混亂疊加地緣政治風險（川普政府研擬獲取格陵蘭島），將加劇市場對後續貨幣政策不確定性的定價波動。

美股成交值熱門股

成交值第 5 名：亞馬遜 (AMZN.US)

消費級 AI 戰略展現強勁企圖心。亞馬遜正式推出網頁版 Alexa+ AI 助手，並開放搶先體驗。此舉標誌著 Alexa 已跳脫單純的智慧音箱載體，進化為全方位的生產力工具。公司更宣布 2026 年將生態系擴展至三星電視與 BMW 車載系統，市場看好這將大幅提升用戶黏著度與潛在的訂閱變現能力。