鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-31 15:08

‌



根據最新市調機構數據顯示，2025 年 9 月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達 48.1 萬台，較上月的 36.1 萬台成長 33%，銷售額更因旗艦機大量出貨而暴增 1.8 倍。從品牌市占率來看，市場回溫力道強勁，無疑是由蘋果新發表的 iPhone 17 系列所主導。

蘋果9月台灣市占率突破5成穩居龍頭 通訊行：手機市場出現K型分化。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信指出，9 月蘋果以 51.3% 壓倒性市占率居冠，三星市占率下滑至 18.5%，仍穩坐安卓品牌龍頭，OPPO 則是 9.3%，vivo 及紅米分別以 7.8% 與 3.3% 的市占率位居其後，非蘋陣營在新機潮的衝擊下，市占率被大幅稀釋，不僅顯示消費者對蘋果新機的追求再創新高，也讓市場面臨極端分化的 K 型復甦風險。

傑昇通信認為，蘋果市占率奪冠不僅是單月銷售的勝利，更是品牌吸引力帶動，尤其 iPhone 17 系列上市才 10 天，蘋果品牌銷量較上月增加 2.5 倍，銷售額更是暴增 2.9 倍，皆是五大品牌中成長最多的，充分反映新機帶來的成長動能。

進一步比對去年 iPhone 16 上市時首月單機銷售逾 16 萬台，今年 iPhone 17 單機開賣則銷售超過 18 萬台，比前代高出 13%，顯見果粉蜂擁搶購，新機熱度及品牌黏著度持續提升。

蘋果本月熱銷前三名單機，依序為 iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）、以及 iPhone 17 Pro Max（256GB），這個排名順序揭示了供需端的換機偏好，果粉更願意以旗艦優先購買、基礎款與 Pro 系列的儲存空間升級。

傑昇通信指出，儘管 iPhone 17 Pro Max 作為預購人氣機型，但由於開賣首月到貨量不足，到目前蘋果官方也需 2-3 周才能到貨，使供貨出現瓶頸，導致市場需求未能完全釋放，預期在年底前供應鏈出貨量回穩，整體銷量更能獲得顯著拉抬。

在蘋果新機上市的強烈虹吸效應下，非蘋陣營的銷售額與銷售量紛紛下滑，其中三星首當其衝，以 18.5% 的市佔率居次，仍是安卓第一品牌，但其市佔率較上月明顯被稀釋。

傑昇通信分析，冠軍單機 Galaxy A56（12GB/256GB）雖已進入穩定的長銷模式，但在 iPhone 新機的衝擊下，單機銷量仍下跌 20%；值得讚許的是，三星每一次的換代策略執行極為成功，品牌銷量第二名的 Galaxy A17（6GB/128GB）單機成長近 2 倍，成功接替前代 A16 的市場位置，體現三星在入門級市場的快速、精準接棒能力。