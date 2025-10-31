鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 19:38

台股今 (31) 日呈現開高震盪，權王台積電 (2330-TW) 一度上漲創新高 1,525 元，但最後一盤爆量遭賣 1.43 萬張，連帶使大盤由紅翻黑，摜壓收 28,233.35 點、跌 54.18 點，成交量為 5,761.44 億元。台股周漲 701 點，10 月漲 2,412.81 點，寫史上單月第二大漲點。統計三大法人今日賣超合計為 240.25 億元，友達 (2409-TW)、力積電 (6770-TW) 皆遭外資大砍超過 5 萬張。

外資轉賣283億元 大砍友達、力積電逾5萬張 10月減碼台積電7.57萬張。(鉅亨網資料照)

觀察今日集中市場三大法人動向，其中外資由買轉賣，大賣 283.97 億元；投信賣超 31.1 億元；自營商買超 74.81 億元，合計三大法人共賣超 240.25 億元。期貨籌碼部分，外資期貨空單減少 1,810 口，外資淨空單為 2.29 萬口。

台積電今日遭外資賣超 7,726 張，總計 10 月份整月遭外資大賣 7.57 萬張。

外資買超前 10 名部分，看好連 11 買聯電 2.41 張居首位，買超三商壽 1,37 萬張居次，第 3 買超日月光投控 1.03 萬張，買超國巨 * 9,097，其下依序為買南亞科 8,080 張、中工 7,928 張、台新新光金 7,806 張、神達 6,695 張、欣興 5,612 張、兆豐金 5,239 張。

外資賣超前 10 名包括友達 (2409 -TW)、力積電 (6770 -TW) 分別遭賣 5,35 張、5.2 張萬張分居 1、2 名，第 3 為中鋼 1.46 萬張，台泥、精成科各賣 1 萬張，彰銀、合庫金、旺宏、長榮航遭賣超過 9,000 張以上。

投信買超前 10 名部分，金像電買超 2,900 張最多，其次為中信金 2,339 張、第 3 為精成科 2,035 張，玉山金買超 1,450 張、京元電子 917 張，其中買超個股中 6-9 名皆為千金股，包括世芯 - KY 381 張、台光電 351 張、台積電 292 張，並加碼統一實、亞翔。

投信賣超前 10 部分，與外資對作賣超聯電 6,806 張最多，南亞科居次賣 6,118 張、第 3 為緯創 3,984 張，其下依序為長榮航 2,998 張、華邦電 2,842 張、強茂 2,450 張、全新 2,238，鴻海也遭賣 2,175 張，旺宏、長榮、萬海皆被賣超超過 2,000 張。

法人表示，由於蘋果、亞馬遜財報優於預期等利多因素，仍可望帶動台指持續走揚，但目前指數來到歷史新高點，短線震盪恐加劇，技術面觀察，月線仍是多空關鍵，只要守穩多方格局不變，震盪過後都仍機會再創高。