〈航運指數〉SCFI 連四漲 美西線大漲逾兩成 中美談判後穩中帶漲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-31 17:21

上海航運交易所今日公布的最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數呈現連續第四周上漲的強勁走勢。本週指數上漲 147.24 點至 1550.70 點，周漲幅達 10.49%，其中美西線漲幅約 2 成，貨攬業者指出，美中談判後行情穩中帶漲。

SCFI 連四漲 美西線大漲逾兩成 中美談判後穩中帶漲。(圖：shutterstock)

在各主要航線中，美西線漲幅最為強勁，運價每 FEU（40 呎櫃）達 2647 美元，較前一期上漲 494 美元，漲幅達 22.94%。美東線每 FEU 運價達 3438 美元，周漲幅也有 13.39%，顯示北美線在 10 月開始反彈。

歐洲線與地中海線運價同樣走高，遠東到歐洲運價每 TEU（20 呎櫃）達 1344 美元，周漲幅 7.86%；地中海線運價每 TEU 達 1983 美元，周漲幅為 12.41%。這波運價反彈代表市場貨量開始回春。

近洋線部分，遠東到東南亞每 TEU(20 呎櫃) 較前一周上漲 15 美元，漲幅 3.21%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每 TEU(20 呎櫃) 都與前一周持平。