民間投資+出口雙引擎齊開 中經院估今年我GDP衝上5.45%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 11:48

中華經濟研究院今 (17) 日公布台灣經濟成長率 (GDP) 最新預估值達 5.45%，成長模式呈現「內外皆溫」，其中，內需貢獻 2.50 個百分點，而國外淨輸出揮別去年負貢獻，轉為正貢獻 2.95 個百分點。

中經院估今年我GDP衝上5.45%。(鉅亨網資料照)

中經院預估，在對等關稅緩衝期帶動的提前拉貨效應，以及 AI 科技熱潮推升全球對半導體需求下，上半年我國 GDP 高達 6.75%，其中第二季更達 8.01%。

而下半年延續 AI 熱潮，商品與服務輸出與輸入在商品貿易維持暢旺情形下，第三季 GDP 初估約 5.82%，第 4 季受基期偏高影響，約為 2.71%，併計全年 GDP 達 5.45%。

中經院說明，國內投資在基期效應、AI 熱潮支撐下，規模約 6.68 兆元，占 GDP 比重約 26.73%，全年成長達 10.55%，貢獻 2.73 個百分點，其中，民間投資全年成長率約 11.58%，是內需主要支撐。

不過，民間消費因國人趨向海外觀光旅遊和基期因素，上半年年增率僅約 0.90%，下半年因股市財富效果等因素，成長率約 2.21%，全年成長率約 1.56%，對成長貢獻約 0.81 個百分點。

外需方面，因我國前三季出口表現亮眼，而進口也因廠商投資需求、出口引申需求而穩健攀升，並帶動商品與服務輸出、輸入大幅成長，預估全年輸出、入成長率分別約 26.59%、27.30%；輸入成長率高於輸出，主因匯率和物價平減因素而致。

中經院估，商品與服務的輸出、輸入相互抵減後的淨輸出規模，全年約 3.63 兆元，年增 23.82%，對經濟成長提供有力挹注。