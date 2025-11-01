〈熱門股〉日月光投控單周飆漲26% 躋身台股第8家市值兆元企業
鉅亨網記者魏志豪 台北
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 本周法說會報喜，不僅財報表現亮眼，也上調資本支出並看好未來先進封測營收前景，在買盤積極搶進下，周五股價亮燈漲停，衝上 247.5 元，市值也飆上 1.09 兆元，雙雙創下新高，成為台股第八家市值兆元企業，單周漲幅 26.28%。
日月光投控近年積極投入先進封測業務，預期 2025 年將達成 16 億美元營收，並於 2026 年再增加至少 10 億美元。
外資看好，日月光投控的測試事業將是主要成長動能，包括晶片測試 (CP) 與最終測試 (FT) 業務，預期日月光投控將在 2026 年底支援客戶的下一代 AI 晶片，並顯著貢獻營收。
此外，外資預估，日月光投控的 FOCoS 將於 2026 年下半年起成為新動能，推估 FOCoS 月產能將在 2025 至 2027 年間分別達到 5 千、1 萬 5 千與 3 萬片晶圓，意味著 2026 與 2027 年的年產能成長率分別達 200% 與 100%。
在各大外資普遍上調目標價下，日月光投控周五開盤即大漲表態，並鎖上漲停板，達 247.5 元，三大法人中，外資狂掃 3.2 萬張，自營商也加碼 357 張，投信則逢高調節 1859 張。
