〈熱門股〉日月光投控單周飆漲26% 躋身台股第8家市值兆元企業

鉅亨網記者魏志豪 台北


全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 本周法說會報喜，不僅財報表現亮眼，也上調資本支出並看好未來先進封測營收前景，在買盤積極搶進下，周五股價亮燈漲停，衝上 247.5 元，市值也飆上 1.09 兆元，雙雙創下新高，成為台股第八家市值兆元企業，單周漲幅 26.28%。

cover image of news article
日月光示意圖。(鉅亨網資料照)

日月光投控近年積極投入先進封測業務，預期 2025 年將達成 16 億美元營收，並於 2026 年再增加至少 10 億美元。


外資看好，日月光投控的測試事業將是主要成長動能，包括晶片測試 (CP) 與最終測試 (FT) 業務，預期日月光投控將在 2026 年底支援客戶的下一代 AI 晶片，並顯著貢獻營收。

此外，外資預估，日月光投控的 FOCoS 將於 2026 年下半年起成為新動能，推估 FOCoS 月產能將在 2025 至 2027 年間分別達到 5 千、1 萬 5 千與 3 萬片晶圓，意味著 2026 與 2027 年的年產能成長率分別達 200% 與 100%。

在各大外資普遍上調目標價下，日月光投控周五開盤即大漲表態，並鎖上漲停板，達 247.5 元，三大法人中，外資狂掃 3.2 萬張，自營商也加碼 357 張，投信則逢高調節 1859 張。

日月光日 K 線圖

 

日月光投控

