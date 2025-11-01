〈熱門股〉日月光投控單周飆漲26% 躋身台股第8家市值兆元企業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-01 08:11

日月光示意圖。(鉅亨網資料照)

日月光投控近年積極投入先進封測業務，預期 2025 年將達成 16 億美元營收，並於 2026 年再增加至少 10 億美元。

外資看好，日月光投控的測試事業將是主要成長動能，包括晶片測試 (CP) 與最終測試 (FT) 業務，預期日月光投控將在 2026 年底支援客戶的下一代 AI 晶片，並顯著貢獻營收。

此外，外資預估，日月光投控的 FOCoS 將於 2026 年下半年起成為新動能，推估 FOCoS 月產能將在 2025 至 2027 年間分別達到 5 千、1 萬 5 千與 3 萬片晶圓，意味著 2026 與 2027 年的年產能成長率分別達 200% 與 100%。

在各大外資普遍上調目標價下，日月光投控周五開盤即大漲表態，並鎖上漲停板，達 247.5 元，三大法人中，外資狂掃 3.2 萬張，自營商也加碼 357 張，投信則逢高調節 1859 張。