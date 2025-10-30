鉅亨網編譯段智恆 2025-10-30 23:10

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (30 日) 表示，中國已同意在今年購買約 1,200 萬噸美國大豆，讓因出口受阻而苦撐多時的美國農民看到曙光。他並透露，未來三年中國每年將至少採購 2,500 萬噸美國大豆，顯示美中貿易往來逐步回溫。消息傳出後，芝加哥大豆期貨一度由跌轉升。

中國恢復採購美國大豆 美國農民期待出口復甦(圖：REUTERS/TPG)

此一進展背景為美國總統川普與中國國家主席習近平近期會晤，雙方正在敲定一項涵蓋關稅與農產品貿易的協議。川普日前強調，中國將「大幅增加」採購美國大豆，並將立即開始行動，但未提供細節。如今具體採購數據公布，有助穩定市場與農民信心。

‌



農產品貿易回溫 有助紓緩美農業壓力

美國大豆出口去年對中國價值超過 120 億美元，但隨著貿易戰升溫，北京今年大幅減少採購，改向南美大舉進口，導致美國庫存高漲、價格受壓。分析人士認為，中國今年買進約 1,200 萬噸的承諾雖符合市場預期，但與歷史水準相比仍偏低。

農業諮詢公司 Commstock 分析稱，中國已累積大量庫存，因此短期需求有限。然而，若未來三年每年採購 2,500 萬噸，將「基本回到正常水準」，可為農民提供更明確的需求預期。

美國農業部統計顯示，去年美國對中國出口大豆約 2,700 萬噸；回顧川普首任期，2020 年簽署第一階段協議後，出口量一度回升至 3,420 萬噸。

細節仍待釐清 關稅與中國需求為最大變數

儘管採購目標具支撐作用，但能否真正落地仍存在多項不確定因素。分析指出，美國大豆若仍面臨高額關稅，中國企業將難以具備商業利潤，除非政府提供補貼。北京今年 3 月才對多項美國農產品加徵額外關稅。

中國商務部對是否降低農產關稅不願明確回應，顯示細節仍在談判中。

與此同時，中國經濟成長放緩，使飼料需求與食品消費面臨壓力。北京亦持續推動採購來源多元化，降低對美依賴。多位分析師提醒，美國農民不宜過度依賴中國市場回流。

市場也關注出貨速度。《彭博》日前報導，中國已購買至少兩批美國大豆，為本季首見採購，象徵貿易重新啟動。

川普任期仍有多年，也讓市場普遍認為白宮將持續施壓中國確保履約。有農業分析師表示：「川普仍握有時間與槓桿，可以確保中國未來幾年都遵守承諾。」