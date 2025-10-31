鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 00:30

根據《路透》周四 (30 日) 援引知情人士消息報導，香港長江和記實業 (CK Hutchison Group) 正研究旗下義大利電信事業 Wind Tre 與法國電信集團 Iliad 義大利業務進行整合的可能性，雙方已就此展開初步會談，顯示義大利電信市場整併再度升溫。

義大利電信迎三強鼎立時代？傳長江和記洽談Wind Tre與Iliad整併案(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，Iliad 的義大利子公司獨立估值可能超過 30 億歐元 (約 35 億美元)，未來交易可能採取合資企業(Joint Venture) 的架構。Wind Tre 目前是義大利第三大行動電信業者，市占率約 24%，而 Iliad 以近 11% 排名第四。若兩者合併，將打造市場上更具規模的競爭者。

對於相關傳聞，Iliad 回應不評論市場臆測，長和則強調不對傳聞置評，Wind Tre 亦未立即回應查詢。由於談判仍屬私人階段，消息人士要求匿名。

然而若交易推進，義大利行動通訊市場將從四家業者縮減為三家，勢必引發監管與政治層面的高度關注。義大利電信市場長期競爭激烈，價格戰使獲利承壓，整併有助改善產業結構，但也提升反壟斷風險。

另一位知情人士透露，另一種可能的方案是由 Wind Tre 直接收購 Iliad 義大利業務，並以長和未來規劃上市的歐洲電信資產的股份支付給 Iliad 創辦人 Xavier Niel 作為對價。

《路透》今年 3 月曾報導，長和已著手籌備旗下全球電信資產的上市可能性，若成局，估值預計落在 100 億至 150 億英鎊 之間，義大利與英國業務則是主要獲利來源。

值得注意的是，任何交易時程仍受限於過往合併條款。Wind Tre 的前身為長和旗下 3 Italia 與 Wind Tre 的整合案。當時歐盟競爭總署於 2016 年核准合併時設定條件，要求市場至少維持四家業者，因此 2026 年前 Wind Tre 被禁止併購 Iliad 義大利業務。這表示即使雙方達成共識，也需跨越法規障礙。

Iliad 近年積極尋求市場整併機會，但進展不順。包括今年初與義大利電信 (TIM) 合併洽談破局，以及 2024 年收購 Vodafone Italia 計畫遭拒。Iliad 曾在 2023 年 12 月的提案中，將其義大利業務評價為 44.5 億歐元(含債務與合併後綜效)。