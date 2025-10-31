鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-31 02:30

美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周四 (30 日) 公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，在糖尿病與體重管理藥物需求爆發帶動下全面超越市場預期，大幅調升全年財測，展現肥胖醫療商機迅速擴張的強勁動能。分析師指出，該季財報結果有助化解市場對價格競爭與折扣壓力可能拖慢成長的疑慮。

〈財報〉減重藥大賣！禮來Q3業績超預期 上調全年財測

具體來看，禮來第三季營收達 176 億美元，顯著高於分析師預估的 161 億美元；經調整後每股盈餘 (EPS) 為 7.02 美元，亦遠勝市場預期的 5.69 美元。

展望未來，該公司預估全年營收將達 630 億至 635 億美元區間 (原先為 600 億至 620 億美元)，全年調整後每股盈餘則落在 23 至 23.70 美元 (原先為 21.75 至 23 美元)。

減重藥需求火爆 禮來市占率接近 58%

推升業績的核心動能來自 GLP-1 類療法組合。糖尿病藥 Mounjaro 第三季營收達 65 億美元，明顯優於市場預期的 57.3 億美元；美國用於減重的同成分藥物 Zepbound 則貢獻 36 億美元，亦高於預期的 32.3 億美元。兩者合計銷售比市場原估增加約 13 億美元，顯示療法需求仍在高速放大。

禮來指出，包括 Mounjaro 與 Zepbound 在內的治療組合，目前在美國糖尿病與體重管理市場的市占已接近 58％，領先競爭對手諾和諾德 (NVO-US)。

雖然 CVS(CVS-US) 先前調整給付方向短暫帶來挑戰，禮來表示對 Zepbound 銷售成果影響有限。禮來補充，該季藥品淨價格在排除一次性因素後呈現個位數高段下降，顯示公司為維持市占仍採取積極價格策略。儘管如此，「強勁的基礎需求」仍是驅動銷售全面突破的主因，市場熱度並未因價格壓力而降溫。

口服減重藥年底送審 次世代產品接續布局

禮來表示，將於今年底向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交口服減重藥 orforglipron 的上市申請。該藥於後期試驗中顯示可使患者平均減重 12.4%，並有望符合 FDA 推動的「國家優先藥物」加速審查資格，若列入計畫，審查期有機會縮短至僅一至兩個月，遠低於一般新藥審查約十至十二個月的時程。為迎接新需求，該公司已大幅增加美國本土產能投資，以強化量產能力。

除現有暢銷藥物外，禮來正部署多項次世代肥胖治療策略，包括具備三重激動機制、先前中期試驗顯示可讓患者減重約 24% 的 retatrutide，其後續數據將自今年底陸續公布。該公司也正進行 GLP-1 療法與 Omvoh(潰瘍性結腸炎)、Taltz(乾癬)等藥物聯合治療試驗，並同步開發副作用較低的胰淀素 (Amylin) 類新療法，期望擴大患者接受度。

