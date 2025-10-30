日元貶值有底線？野村：匯率緊盯140-155區間 日銀「慢速升息」箭在弦上
鉅亨網記者張韶雯 台北
今年以來，日經 225 指數與東證指數漲幅皆超越美國標普 500 指數，展現出強勁的市場表現。然而，投資人最關注的日元匯率，預計將在政府與央行的干預下，維持在相對穩定的區間，野村投信日本經理人觀察有兩大原因，其一來自日本境內的壓力，第二竟與美國總統川普有關，而今 (30) 日的日本央行（日銀）利率會議雖未調整，但通膨因素將使今年 12 月或明年 1 月即可能升息。
野村基金（愛爾蘭系列）- 日本策略價值基金協管經理人河野光成今 (30) 日來台指出，日元短期雖受日本央行（日銀）暫緩升息影響，可能觸及 154 至 155 日元高位，但預計中長期匯率將主要在 140 至 155 日元之間波動，不太可能重現前兩年的 158 日元低點。
河野光成認為，日元匯率不致過度貶值的態度，主要受到兩大因素抑制：一是日本國內對通膨加劇的擔憂與政治壓力；二是來自美國方面（川普）並不樂見日元持續走弱的強硬態度。
在貨幣政策方面，河野光成預期日銀雖在最近一次會議上跳過升息，但鑑於國內通膨壓力，今年 12 月或明年 1 月採取行動的可能性極高。然而，升息步伐將會極為緩慢，預計大約每半年一次，而非採取激進緊縮。隨著日美利差的逐步收斂，將為日元轉強創造空間。
對於企業獲利而言，日元貶值仍是主要利多。河野光成估算，日元每貶值 1 元，可使日本企業整體利益增加約 0.4%，這是整體平均，單看出口企業，尤其受惠更多，即便面對匯率波動，多數製造業在制訂財報時，仍保守地將內部匯率設在約 142 至 143 日元，在掌控得宜下，顯示日企普遍財務韌性良好。
