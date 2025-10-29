鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 20:47

‌



瑞銀（UBS）財富管理最新展望指出，台灣憑藉其強大的半導體產業基礎和卓越的創新研發實力，已穩固確立其在全球關鍵 AI 技術與供應鏈中的樞紐地位，2025 年第三季美國 AI 滲透率提升至 9.7%，預計年底前將有望達到 10% 的里程碑。AI 產業僅用 3 年就有望達成這一滲透率，遠快於智慧型手機（5 年）及電子商務（24 年）。瑞銀對過往科技趨勢的分析顯示，當市場滲透率突破 10% 後，將迎來爆發性的「加速期」。

AI滲透率年底前有望達10% 瑞銀看好AI迎加速爆發期 台灣居供應鏈核心。（圖: shutterstock)）

瑞銀預期，AI 相關企業在未來一年將持續受益於強勁的資本支出趨勢與不斷攀升的市場需求。這波由 AI 驅動的科技浪潮，不僅強勢推動美國科技股的表現，更帶動全球股市多元化發展，為投資者帶來寶貴的資產配置機遇。

‌



瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮（Kenny Wu）分析，AI 產業的未來表現關鍵，將取決於資本支出是否能持續強勁，以及企業能否將前期投資有效變現。

「我們預計，隨著『代理型 AI』（Agentic AI）及『物理 AI』（如機器人、自駕車）需求的攀升，企業對 AI 基礎設施的投資將持續增加。」胡俊禮指出。數據顯示，在台灣及整個大中華區域中，已有接近一半的企業導入了代理型人工智慧。

雖然目前 AI 商業化仍處於早期階段，但其市場滲透率的提升速度令人振奮。根據美國人口普查局數據，2025 年第三季美國 AI 滲透率已從第二季的 9.2% 加速提升至 9.7%，瑞銀預計年底前將有望達到 10% 的里程碑。

值得注意的是，AI 產業僅用 3 年就有望達成這一滲透率，遠快於智慧型手機（5 年）及電子商務（24 年）。瑞銀對過往科技趨勢的分析顯示，當市場滲透率突破 10% 後，技術的採用速度往往會迎來爆發性的加速期。

面對 AI 的巨大潛力，瑞銀本月將全球股票評級上調至「具吸引力」，並特別看好美國及亞洲市場，其中台灣憑藉其半導體核心地位，優越性不言而喻。

瑞銀認為，除了 AI 持續推動全球股市，多項因素也將進一步支撐市場走勢：

聯準會政策轉向： 隨著美國聯準會有望持續降息，配合更具支持性的財政政策，將為週期股注入強勁動能。

美國經濟強韌： 美國經濟環境持續優於預期，企業盈利預測同步上修，儘管短期關稅波動，對整體經濟影響有限。

亞洲創新動能： 中國科技股因政策支持與自主創新，年初至今已上漲逾三成，預計隨著 AI、雲端及晶片本土化進展，將持續帶動市場動能。日本則受惠於結構性改革與政策刺激，科技及國安相關產業獲利前景樂觀。