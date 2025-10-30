受惠AI熱潮與科技股大漲！全球最大主權財富基金Q3賺翻：不認同AI泡沫說法

‌



談到 AI 泡沫時，Grande 不認同「泡沫」說法。當被問及市場是否存在 AI 泡沫時，Grande 說：「我不會用這個詞。我認為我們看到了價格上漲，但我們也看到了強勁的收益。顯然，這項技術有很多可說的。然而，我認為，究竟誰將以最好的方式將這項新技術貨幣化，目前還沒有定論。」