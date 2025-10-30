受惠AI熱潮與科技股大漲！全球最大主權財富基金Q3賺翻：不認同AI泡沫說法
鉅亨網編譯陳韋廷
擁有 2 兆美元資產的挪威主權財富基金，今年第三季報酬率 5.8%，主要受惠於股市強勁上漲與 AI 樂觀情緒。該基金由挪威央行投資管理公司 (NBIM) 管理，成立於 1990 年代，旨在消化石油天然氣產業超額收入，目前投資涵蓋 70 個國家、近 9000 家公司，配置股票、固定收益、再生能源基礎建設及房地產。
今年第三季，挪威主權財富基金的股權投資報酬率達 7.7%，固定收益 1.4%，再生能源基建漲 0.3%，房地產漲 1.1%。
NBIM 副執行長 Tron Grande 表示，基礎材料、金融和電信股上漲，加上亞太地區對科技公司 AI 前景的樂觀、企業治理改善，推動績效成長。
談到 AI 泡沫時，Grande 不認同「泡沫」說法。當被問及市場是否存在 AI 泡沫時，Grande 說：「我不會用這個詞。我認為我們看到了價格上漲，但我們也看到了強勁的收益。顯然，這項技術有很多可說的。然而，我認為，究竟誰將以最好的方式將這項新技術貨幣化，目前還沒有定論。」
截至 9 月底，挪威主權財富基金價值 20.4 兆挪威克朗 (合 2 兆美元)，季增 8540 億克朗，會計利潤 1025.6 億美元，報酬率略低於基準 0.06%。美國股票佔其股票投資近 40%，持股包括 Meta、Alphabet、亞馬遜、輝達、微軟等科技巨頭，也是摩根大通、沃爾瑪、禮來等企業的主要股東。
