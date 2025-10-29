鉅亨投資雷達》如何開始？寫給20、40與60歲的投資指南
投資基金一直是許多人達成財務目標的重要工具，然而不同的年齡層與生活階段的需求與風險承受度有很大差異。年輕人、有家庭的人以及逼近退休的人，他們的財務目標、風險容忍度和時間框架各不相同，因此在基金配置上也略為不同。那麼，對於老中青三大族群，到底該如何開始他們的第一筆基金投資？
1. 成長型基金適合時間多的年輕族群
對於距離退休還有很長一段路的年輕族群來說，「時間」與「高風險承受度」是他們最具優勢的資源，如何有計劃地進行「定期定額」長期投入市場，充分發揮複利的效益是資金能否累積成龐大財富的關鍵。長期投資首先要看基金的長期績效，不能只關注短期表現，因此我們整理台灣可銷售的基金分類，按照定期定額長期投資二十年的報酬率由高至低排序，結果顯示排名前三名的基金分類中有兩檔台股基金，分別為台灣中小型股票基金與台灣股票基金。台灣股票基金的投資範圍廣，主要以台灣股票市場中的各類型企業，而中小型股票基金的企業市值相對較低，適合願意冒險以換取更高潛在回報的人（台灣股票與台灣中小型股票過去五年平均盈餘年增率逾 21%）。對於不想集中於台股，選擇投資於更分散的資訊科技主題型股票基金也是不錯的選擇，過去五年平均盈餘年增率更高達 38%。儘管這三大類別的基金波動較大，但潛在的投資報酬率也相對高，有機會幫助年輕人透過基金投資，快速累積人生的第一桶金。
2. 「上有老下有小」的穩健選擇
對於肩負家庭責任的中壯年族群而言，投資重點在於兼顧成長與穩定。這個階段通常同時面對子女教育金、父母照護金與退休準備的壓力，因此選擇波動度適中、風險管理機制完善的基金更為關鍵。根據統計，美國股票型基金與環球平衡型基金在近十年表現相對穩健，累積報酬率分別為 206% 與 157%，索丁諾比率（衡量下行風險的風險調整後報酬）也具優勢，代表在承擔相對可控風險的前提下，回報品質較佳。
而新台幣靈活混合型，此類別屬於平衡型基金中相對積極的類型，股票占比通常較其他平衡型基金高。同時由經理團隊動態調整股債比重，在景氣擴張期可適度提高股票曝險追求資本增值，於波動加劇時則拉高債券與現金部位以緩衝下行。對於可承受中度波動、投資期限在 5～10 年、需要「資產成長＋風險控管」雙目標的中壯年投資人，這類基金相對合適。
實務上可以新台幣靈活混合型／環球平衡型作為核心，建立跨資產與跨區域的分散基礎；再以美國股票等成熟市場股票做為衛星，補強長期成長動能。
3. 平衡與債券型基金的退休配置策略
邁入退休階段後，投資目標從「追求成長」轉為「確保穩定」，重點在於降低資產波動、穩定現金流入。觀察各主要債券與平衡型基金在近十年報酬與最大跌幅，美國平衡型基金在十年內累積報酬達 103%，最大跌幅為 -16%，透過同時配置股票與債券，兼顧成長與防禦，是退休族想兼顧穩定收益與資本保值時的理想核心。若希望進一步降低波動，複合債券基金與非投資等級債券基金則以債券為主要投資標的，近十年報酬分別為 11% 與 43%，最大跌幅控制在 -12% 至 -14% 之間，展現相對穩健特性。此外，新興市場債券基金雖提供較高的潛在收益（十年報酬 25.9%），但其最大跌幅達 -22%，代表波動風險較大，適合已建立主要退休金基礎、並願意以部分資金承擔較高風險的投資人。
整體而言，退休族可採取「核心放在平衡型基金和複合債、衛星配置非投資等級債及新興市場債」的策略，兼顧收益來源與風險控管，在穩定中持續創造現金流，守護退休生活品質。
鉅亨投資策略
三大人生財富管理選擇大不同
無論是初入職場的年輕人、成家立業的中壯年，還是享受退休生活的銀髮族，投資的核心皆在於「時間」、「本金」與「報酬率」的平衡。年輕時，應勇於承擔風險、善用長期複利；中年階段，著重穩健與分散配置；而退休後，則以穩定收益與風險控管為首要原則。掌握適合自身階段的基金組合，讓投資不再是壓力，而是邁向財務自由的長期夥伴。
鉅亨精選基金
|A49038
|路博邁台灣 5G 股票基金
|申購
|A20012
|富邦新台商基金
|申購
|B29066
|摩根士丹利環球遠見基金
|申購
|B22012
|申購
|B08068
|摩根基金 - JPM 環球非投資等級債券
(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
|申購
|B33193
|高盛邊境市場債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|申購
