〈房產〉輝達確定落腳北士科 房仲：區域這四優勢磁吸國際大廠目光

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-29 16:52

房仲：北士科交通、用電等四優勢磁吸國際大廠目光。(鉅亨網記者張欽發攝)

輝達確定進駐北士科，徐佳馨指出，不僅是台灣之福，可預期未來將帶動周邊市場活絡，也讓區域房市吃下「定心丸」。

台北市長蔣萬安今日於市議會上備詢時指出，輝達明確向北市府表示，總部將會在北士科 T17、T18 基地，因此市府也會盡快啟動相關行政程序。徐佳馨認為，輝達最終拍板落腳北士科，不僅符合企業立地考量，也反映出國際大廠佈局的精準眼光，主要原因有四，一是北士科不僅具有鄰近捷運等交通優勢，且園區用電電穩定，基地土地產權單純，加諸有中央與地方政府全力配合，四大條件吸引科技大廠進駐，對未來國際大廠招商信心是一大加分。

徐佳馨解析，輝達確定落腳北士科，預計將帶動士林、北投周邊商辦、租屋等市場需求，預期可望活絡區域經濟，也讓士林、北投一帶等過往北市房市蛋白區的區域發展邁向成熟，對地方絕對是重大利多，如未來市府能同步加強交通串聯與公共設施建設，有機會讓北士科成為台灣下一個科技產業重鎮。

輝達總部將設於北士科，房仲：預計將帶動士林、北投周邊商辦、租屋等市場需求。(鉅亨網記者張欽發攝)