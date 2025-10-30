〈房產〉三鶯線年底完工帶旺兩域區房市 房仲：延伸桃園八德段題材後勢看俏

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 10:39

‌



新北捷運三鶯線，預計今 (2025) 年底完工、明年 3 月通車，且串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」，預計於明年動工。房仲業者統計近兩年三鶯線各站點周邊住宅價格變化，以桃園大湳站年漲幅 23% 最高，其次是陶瓷老街站年漲 9.7%；而減幅最大的則是桃園 LB13 站，年減幅達 14.7%。

新北捷 三鶯線年底完工，圖爲鶯歌站。(台灣房屋鶯歌加盟店提供)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，未來三鶯線完工之後，將大幅改善鶯歌、三峽通勤族的交通便利性，進一步帶動沿線生活圈的房市熱度，尤其是鶯歌、三峽都有新興重劃區推案支撐，重劃區的站點房價相對穩健，像是三峽站、臺北大學站，房價分別小幅上漲 3.5%、0.8%；而陶瓷老街站因為周邊具備商圈和觀光人潮的優勢，今年電梯產品的物件買氣較熱，因此價格也相對提升。

‌



至於桃園延伸段部分，陳定中指出，延伸段今年 8 月才由行政院通過綜合規劃，還未正式動工，因此實際站點位置還有可能微調，由於與主線的開發進度不同，所以現階段價格波動明顯，尤其是八德指玄宮周邊，因地段相對外圍，仍屬發展初期，市場交易量不多，價格波動相對大，去年住宅均價近每坪 30 萬元，但今年則降至 25.5 萬元，減幅近 15%，後續仍待觀察工程進度和開發方向。

新北捷運三鶯線，各站點當中，有 4 個站周邊住宅均價仍維持親民的 2 字頭，包括永吉公園、鶯桃福德、LB12a、LB13 等站，其中房價最便宜的是永吉公園站，今年平均僅 22.4 萬元。

台灣房屋鶯歌加盟店店東許詠甯分析，永吉公園站周邊以老舊公寓和透天居多，大樓供給較少，因此價格相對較平實；而鶯歌車站周邊房價年跌 1 成左右，發現是因去年成交較多單價在 4 字頭的電梯大樓產品，而今年則成交多 2 房華廈產品，部分屋齡比較老舊的 3 字頭房價拉低整體平均。

許詠甯指出，目前鶯歌全新大樓單價約 42-45 萬元，尤其 2 房格局有著低總價、符合新青安貸款條件的優勢，總價在 1300-1400 萬元左右最受年輕人歡迎，至於 3 房則以換屋族居多，中古屋總價約 1600 萬元，買方包括土城、樹林、三峽及鶯歌在地客居多、以自住需求為主。