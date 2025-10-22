〈房產〉輝達駐北士科話題燒但周邊房價「一站獨漲」房仲：大天母房價進入盤整

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-22 15:32

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 5 月間來台並宣布進駐北投士林科技園區話題火熱，並無助周邊房市交易。房仲業者統計實價資料，截至 10 月止，北士科鄰近捷運站房價與去年同期相比多呈跌幅，其中尤以士林站年跌幅達 5% 最多。僅石牌站房價維持漲勢。

輝達駐北士科只的燒周邊房價「一站獨漲」大天母房價進入盤整。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，區域房市受政策干擾，就算有科技園區議題亦表現較顯遜色，後續待大廠進駐消息成真，才有望讓買氣更上層樓。

根據實價，士林、北投區周邊具有北士科議題的捷運站士林、芝山及明德站，今年截至 10 月為止，平均中古屋成交行情分別達每坪 76.6、77.5 及 76.9 萬元，相對去年同期而言，皆呈現跌幅或持平，其中尤以士林站年跌幅達 5% 最多。

賴志昶指出，芝山與明德站所在的天母商圈與士林站周邊的士林商圈，都屬北市重要的商業地段，近期在北市科議題加持之下，亦增添不少話題，惟適逢大環境變遷，市場受政策干擾與限貸衝擊，整體買氣稍弱，令本身即屬高價位的大天母地區與鄰近地段，價格略顯浮動，惟整體降幅仍在 5% 以內，仍屬房價盤整階段。

另觀察統計，亦有鄰近北士科議題的捷運石牌站周邊，今年截至 10 月平均成交行情來到每坪 76.9 萬元，與去年同期相比上漲 6.9%，為北士科周邊捷運站中唯一上漲區域。住商不動產石牌捷運加盟店店東楊倉池分析，石牌站周邊除有北士科議題，又有石牌市場改建案加持，且客群除在地客、換屋族之外，亦由於鄰近台北榮總、振興醫療，磁吸醫療人員置產，整體市場需求充足，房市前景又具可看性，因此價格有不小的支撐力道。