名軒推高雄「名軒亞灣城」建案 成區域內第5個地上權住宅案

2025-10-29

高雄捷運 R5 前鎮高中站生活圈的五甲公園，有永信建設 (5508-TW)、城揚建設等已先後推出 4 個地上權住宅建案，麗寶集團旗下的名軒開發 (1442-TW) 也進場銷售「名軒亞灣城」地上權住宅，成為亞灣生活圈推出的第 5 個地上權住宅。

名軒開發董事長吳泓瑩。(鉅亨網記者張欽發攝)

名軒開發指出，「名軒亞灣城」以地上權模式開發，爲呼應當前高房價下的市場痛點。因為不需負擔土地成本，總價更為親民，讓首購族也能在紅線捷運沿線找到適合的家。「名軒亞灣城」基地面積超過 2700 坪，規劃地上 14 層，地下 2 層，格局包括 27-37 坪的 380 戶住宅，10 戶店面以及 9 戶辦公室。

高雄在地建商永信建設在高雄捷運 R5 前鎮高中站生活圈五甲公園地上權住宅案，包括「R5 新世界」、「R5 新世紀」，分別在 2016 年和 2020 年推出後完銷。

而在所有權建案力面，名軒開發同時在苗栗後龍推出「名軒心城市」，則以實際行動展現品牌對地方發展的長線布局。「名軒心城市」，基地面積達 2570 坪，位於後龍車站生活圈、鄰近苗栗高鐵特區，受惠於「桃竹苗大矽谷計畫」與綠能 AI 後勤基地效應，帶動區域房市熱度。基地位在苗栗後龍的中山路與光華路口，規劃地上 15 層，地下 3 層。總戶數 453 戶，包含住家共 448 戶、店面 4 戶、以及社會福利設施 1 戶。

名軒對在苗栗後龍「名軒心城市」建案，原規劃待成屋後銷售，但由於市場反應熱，決定提前推出，讓民眾可在預售期以更彈性的付款方式購屋，並實地見證施工品質。

名軒開發目前在台灣北、中、南建案，包括淡水「名軒海樂地」、中台灣後龍「名軒心城市」，到南台灣的「名軒亞灣城」。