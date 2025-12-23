〈房產〉北士科獲看好 這商辦單價創新高並完銷 新商辦喊百萬行情

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 12:26

日前台北市府勘查輝達總部預定地，也預計將在農曆年前和輝達簽約，輝達總部選址塵埃落定，房仲業者觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年六月時，法人「真建築科技」公司，以總價 3.17 億元，單價 78 萬元入手兩戶，同月「永鈺資產管理」以 3.2 億元買下 16 樓兩戶商辦，單價 78.7 萬元創下該社區新高價，也讓該案順利完銷。

北士科獲看好 遠雄商舟單價創新高並完銷。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，產業則靠 AI 領頭，因此科技業和金融業的資金調度實力堅強，在政策打住不打商的氛圍下，商辦市場成為法人置產最佳去處，又適逢 AI 最強心臟進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。

進一步觀察遠雄商舟今年銷售共 15 筆交易，若以 5 月 15 日輝達召開記者會日期為界，之前的 6 筆交易單價為 74.2 萬元，其中有 5 筆採無貸款交易；而記者會後行情看漲，加上樓層差異，9 筆高樓層交易平均單價來到 77.8 萬元，單價增幅約 5%，且都以貸款方式購買，顯示卡位積極度，就算貸款都要買。

張旭嵐指出，北士科定位為「智慧跨域園區」，定位匯集生技、數位醫療及智慧科技等高端產業，不過地點非科技業主流，初期市場反應並不熱烈，直到今年五月輝達釋出規劃總部的消息，周邊建案翻紅，中古屋屋主惜售，雖然一度因新壽權利轉讓談判卡關，讓投資者捏一把冷汗，所幸 10 月底峰迴路轉後順利成局，讓卡位的屋主們終於放下心中的大石頭，輝達總部預計 2026 年動工，未來周邊住宅商辦都將受到持續關注。