〈房產〉輝達總部選址確定 房仲：T17、T18利於打造高能見度國際地標門面

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-29 15:56

‌



今 (29) 日下午台北市長蔣萬安於議會中宣布，輝達 (NVDA-US) 海外總部確定落腳北士科 T17、T18 基地，後續將與新壽商討解約事宜，並進行都市計畫變更等事務，也讓輝達總部覓地案拍板落定。房仲業者指出，T17、T18 基地企業打造高能見度國際地標門面。

輝達總部選址確定 房仲：T17、T18利於打造高能見度國際地標門面。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，T17、T18 坐落北士科相對便利的軟橋段，距離既有的芝山、明德、石牌等成熟捷運商圈很近，與台北歐洲學校、文昌國小、文林國小、中正高中等學府也都近在咫尺，整體機能性比之前被點名的 T12、洲美國小預定地等洲美段備案選項理想。

‌



加上 T17、T18 具有臨磺溪、外雙溪的雙水岸優勢，對跨國企業來說，更有利於打造高能見度的國際地標門面，也讓輝達經過半年的兜兜轉轉，最終仍回到最初的起點，選擇在 T17、T18 扎根。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，輝達原本就對 T17 及 T1 情有獨鍾，初期在評估各地時，T17、T18 的優勢早就勝出，包括周邊的發展成熟度，且地段交通鄰近市區。至於談判過程中，各方提及的選項，包括洲美國小預定地，仍有待進一步整合，反觀 T17、 T18 在新壽釋出善意願意讓賢的情況下，關鍵阻礙現階段已經有解，相對起來，利空出盡，目前只待市府和新光人壽解約，以及透過都市計畫調整兩基地中間的道路變更，一切就可以如當初規劃的藍圖進行。

陳定中指出，輝達海外總部選址定案，無疑讓周邊房市吃了好大的一顆定心丸，但後續仍需待新壽與北市府協商解約，並進行都計變更，將兩塊地中間的道路縫合後，再專案設定給輝達開發。